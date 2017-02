ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας: Προβλήματα έκδοσης πιστοποιητικών δημοτολογίου

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, στην τελευταία του συνεδρίαση, συζήτησε εκτενώς το πρόβλημα εξυπηρέτησης των πολιτών που εντοπίζεται σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες που δεν λειτουργούν ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, η χορήγηση πιστοποιητικών στις περιπτώσεις αυτές απαιτεί αίτηση του ενδιαφερόμενου στη δημοτική ή τοπική κοινότητα, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο δήμος απασχολεί υπάλληλο με προηγούμενη εμπειρία και εμπλοκή στην έκδοση πιστοποιητικών.





Όπως καταλαβαίνετε η διαδικασία αυτή δε συνάδει ούτε με το λογική της αποκέντρωσης που διακήρυττε το Πρόγραμμα Καλλικράτης, ούτε και με την αρχή της παροχής ίδιας ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους. Το πρόβλημα επιδεινώνεται επιπλέον, αν λάβει υπόψη του κανείς ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών αυτών είναι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι μετακινούνται δύσκολα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας καλούμε να προχωρήσετε στις δέουσες πρωτοβουλίες ώστε να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα προς όφελος των πολιτών που επιμένουν να ζουν στα μικρά χωριά της ελληνικής υπαίθρου. Προσβλέποντας στη θετική ανταπόκρισή στο αίτημά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.



Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Φεβρουάριος 1st, 2017 at 17:42 and is filed under ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.