ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας: Ενας μόνο σταθμός διοδίων σε κάθε περιφέρεια…

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, στην τελευταία του συνεδρίαση, συζήτησε εκτενώς το μεγάλο ζήτημα της επικείμενης κατασκευής και επιβολής διοδίων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, στο πλαίσιο σχετικής μνημονιακής υποχρέωσης.





Από όλους τους παρευρισκομένους δημάρχους έγινε σαφές ότι ένας νέος σταθμός διοδίων στην παρούσα φάση, θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα μετακίνησης τόσο με τους γειτονικούς δήμους όσο και εντός των ίδιων των δήμων, καθιστώντας πλέον το κόστος μετακίνησης των δημοτών απαγορευτικό. Για τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να επανεξετάσετε άμεσα την απόφαση αυτή, η οποία αν υλοποιηθεί θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Η πρότασή μας είναι να παραμείνουμε στην αρχή να λειτουργεί ένας μόνο σταθμός διοδίων σε κάθε περιφέρεια. Προσβλέποντας στη θετική ανταπόκρισή στο αίτημά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με εκτίμηση



Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

