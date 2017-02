Πασίγνωστα σύμβολα των οποίων τη σημασία (μάλλον) δεν γνωρίζεις

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

&



Το «&» είναι μια σύντμηση του λατινικού “et“, από το οποίο προήλθε το σημερινό «και». Αυτή η σύντμηση επινοήθηκε από τον Τύρο, γραμματέα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κικέρωνα, ώστε να γράφει τους λόγους του πιο γρήγορα. Για πολλά χρόνια, το «&» ήταν το σύμβολο που ολοκλήρωνε το αγγλικό αλφάβητο. «On»/Off Προέρχεται από την ένωση των ψηφίων «0» και «1 που ορίζουν το διαδικό σύστημα της πληροφορικής. «Peace» Το σύμβολο αυτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1958, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την χρήση πυρηνικών όπλων. Πρόκειται για ένα συνδυασμό των γραμμάτων «N» και «D όπως απεικονίζονται στο αλφάβητων στων σημαιοφόρων (βλ.photo), συνθέτοντας τη λέξη «Nuclear Disarment» (πυρηνικός αφοπλισμός). Ying Yang Αρχαίο σύμβολο που η πρώτη του εμφάνιση χρονολογείται από το 400 π.χ όταν και αναφέρθηκε στα βιβλία ταοϊκής φιλοσοφίας του Zhao Yan. Πρόκειται για ένα σύμβολο που από την αρχαιότητα μέχρι το παρόν της κινεζικής λογοτεχνίας περιγράφει το πώς οι αντίρροπες δυνάμεις μπορούν να έλκονται, αλλά και να ωφελούνται η μια από την άλλη. Kαρδούλες Aν κοιτάξεις προσεκτικά, θα διαπιστώσεις ότι αυτό που συμβολίζουμε ως καρδούλα, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική καρδιά, δηλαδή αυτό το περίπλοκο, γεμάτο βαλβίδες όργανο που σε κρατά ζωντανό. Ίσως γιατί το παραπάνω σύμβολο έχει αναφορές σε κάτι τελείως διαφορετικό, που η εμφάνιση του ανάγεται στη ρωμαική αυτοκρατορία. Πρόκειται για ένα ποτιστήρι, που χρησιμοποιούνταν για το πότισμα του φυτού «σύλφιο», το οποίο είχε συνδεθεί με τη σεξουαλική πράξη και την αναπαραγωγή. Επίσης, οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν το σύμβολο της καρδούλας ανάποδα, για να δείξουν…. Παύση Προέρχεται από την ελληνική μουσική παράδοση, όπου το σημάδι των 2 κάθετων γραμμών (αλλιώς «Σώρα) ήταν το σύμβολο της «ανάσας» σε ένα πεντάγραμμο. ΟΚ



Εικάζεται πως το σήμα του «OK» ήταν αρχικά μια σύντμηση του "Old Kinderhook, NY", του τόπου γέννησης του 8ου προέδρου των ΗΠΑ, Martin Van Buren. Το slogan "Old Kinderhook is O. K." και τα αντίστοιχα πόστερ, καθιέρωσαν τη χρήση του «OK». Μια άλλη υπόθεση, αναφέρει ότι ο 7ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Andrew Jackson, χρησιμοποιούσε το «OK» για να δείχνει ότι οι αποφάσεις του ήταν σωστές ("All correct") με αναφορές στο "Oll korrect». Επίσης υπάρχει και η άποψη πως το σύμβολο αυτό προέρχεται από τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό και συμβολίζει τη μάθηση, ενώ πολλά βουδιστικά έργα, απεικονίζουν τον ίδιο τον Βούδα να είναι «OK».

