Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες -Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Φεβρουάριος 1st, 2017

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες διαμαρτυρόμενοι στα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση καθώς αυξάνει τη φορολογία, ενώ οι νέες ασφαλιστικές εισφορές πλήττουν το εισόδημά τους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κεντρικής Μακεδονίας θα κρατήσουν κλειστή μέχρι και σήμερα Τετάρτη την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ευζώνων στήνοντας μπλόκο στο μεθοριακό σταθμό, στα σύνορα Ελλάδας – ΠΓΔΜ. Οι επόμενες κινήσεις τους θα καθοριστούν σήμερα στις 6 το απόγευμα στη γενική συνέλευση. Στο μεταξύ, αγρότης από το Κιλκίς μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είπε: «Γράψανε έναν δικό μας οι αστυνομικοί, με πρόστιμο 4.000 ευρώ, επειδή έφερνε στο σημείο αντίσκηνα». Όπως πρόσθεσε «αυτή η κίνηση όξυνε την κατάσταση και έτσι αποφασίστηκε στη γενική μας συνέλευση να σκληρύνουμε τη στάση μας». Υπενθυμίζεται, ότι στο τελωνείο των Ευζώνων και ειδικότερα στον κόμβο της Ειδομένης, σημείο το οποίο από τη Δευτέρα στις 16.30 στήθηκε το μπλόκο βρίσκονται αγροτοκτηνοτρόφοι από Δήμο Παιονίας Κιλκίς, τα Γιαννιτσά Πέλλας, το Κιλκίς, τη Χαλάστρα, τη Χαλκηδόνα, τα Μάλγαρα και τη Σίνδο Θεσσαλονίκης, το Νησέλι Αλεξάνδρειας και το Αιγίνιο Πιερίας. Τονίζεται, ότι στην περιοχή έχουν σχηματιστεί ουρές από φορτηγά και νταλίκες, λόγω του αποκλεισμού, ενώ όπως σημείωσαν αγρότες και κτηνοτρόφοι «όσα φορτηγά ή νταλίκες μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα τα περνάμε».

Υπενθυμίζεται, ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Δήμου Παιονίας συγκεντρώθηκαν το περασμένο Σάββατο σε σημείο που βρισκόταν 1,5 χιλιόμετρο από το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ τη Δευτέρα το μπλόκο ενισχύθηκε με συναδέλφους τους από τα Γιαννιτσά, την Χαλκηδόνα και το Κιλκίς.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις στη Δυτική Μακεδονία

Αποκλεισμούς, συλλαλητήρια και νέα μπλόκα σε διάφορα σημεία, περιλαμβάνει ο προγραμματισμός αγροτών και κτηνοτρόφων στη δυτική Μακεδονία. Το μεσημέρι της Δευτέρας στήθηκε το αγροτικό μπλόκο στο Άργος Ορεστικό, δηλαδή στον κάθετο άξονα επί της Εγνατίας οδού, στον δρόμο που οδηγεί στο τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, στα σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Καστοριάς των δημητριακών και κτηνοτροφικών προϊόντων του νομού, Δημήτρης Μόσχος, σήμερα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο, θα διανείμουν περί τα 2.000 φυλλάδια με τα αιτήματά τους στη λαϊκή αγορά Καστοριάς, ενώ την Πέμπτη θα γίνει συμβολικός αποκλεισμός από τις 12 το μεσημέρι και για δύο ώρες, στο τελωνείο της περιοχής, όπου γίνεται εκτελωνισμός των προϊόντων. «Στόχος του αποκλεισμού είναι να αναδείξουμε τη διάσταση των ελληνοποιήσεων, κυρίως φασόλια και μήλα, πρακτική που έχει ρημάξει την αγορά, οδηγώντας σε σημαντική συρρίκνωση του εισοδήματος των παραγωγών» επισήμανε. Για την Παρασκευή προγραμματίζεται παναγροτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Καστοριάς. Ο κ. Μόσχος απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής προς όλους τους πολίτες, από όποια επαγγελματική τάξη και αν προέρχονται. Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Καλονέρι Βοείου, έστησαν το μπλόκο της Αγίας Κυριακής, στον κάθετο άξονα επί της Εγνατίας οδού, από τη διασταύρωση Σιάτιστας, ενώ θέση πήραν και αγρότες και κτηνοτρόφοι του Αμυνταίου, στον κόμβο Αντιγόνου, στην εθνική οδό Φλώρινας-Έδεσσας. Χθες, εξάλλου, στον ίδιο δρόμο, στήθηκε και το μπλόκο στον κόμβο Μανιακίου, απο αγρότες και κτηνοτρόφους των Πύργων Πτολεμαϊδας. Eπίσης χθες αγρότες από τα Γρεβενά, στάθμευσαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το Διοικητήριο της πόλης των Γρεβενών. Επισημαίνεται ότι αύριο Πέμπτη, συνεδριάζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι Φλώρινας, χωριών Βοΐου, Νεάπολης και Τσοτυλίου, προκειμένου να καθορίσουν το ακριβές σημείο, όπου θα στησούν το μπλόκο τους. Θεσσαλονίκη: Κλειστή επ’αόριστον η διαστάυρωση «πράσινα φανάρια»

Οι αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική έχουν κλείσει επ’ αόριστον τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ύψος της διασταύρωσης «πράσινα φανάρια». Από το απόγευμα της Δευτέρας οι αγρότες βρίσκονται στο σημείο και έχουν αποκλείσει τον κόμβο. Οι ίδιοι δηλώνουν πώς θα παραμείνουν εκεί για όσο χρειαστεί μέχρι να δικαιωθούν. Τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι κλειστά, με τα οχήματα να εκτρέπονται από την Τροχαία. Λάρισα:Καλούν σε αγροτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Λάρισας οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Νέες μορφές κινητοποιήσεων φαίνεται πως εντάσσουν στο πρόγραμμα τους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, καθώς ανακοίνωσαν την πραγματοποίηση αγροτικού συλλαλητηρίου στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα. Στο κάλεσμα του μπλόκου της Νίκαιας, αναφέρεται μεταξύ άλλων, πως οι μικρομεσαίοι αγρότες βγήκαν στα μπλόκα, διότι όπως λένε, η κυβέρνηση «όχι μόνο δεν υλοποίησε τα αιτήματα τους, αλλά με την πολιτική της προσθέτει κι άλλα βάρη». Επίσης, οι αγρότες αναφέρουν πως όλα αυτά γίνονται «όταν το εισόδημά συρρικνώνεται λόγω των χαμηλών τιμών για τα προϊόντα που καθορίζει η «ελεύθερη» αγορά και του διογκωμένου κόστους παραγωγής», καλώντας τέλος τους εργαζόμενους και τις άλλες κοινωνικές ομάδες να παλέψουν από κοινού συμμετέχοντας στο αγροτικό συλλαλητήριο της Παρασκευής. «Με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα δεν έχουμε κανένα λόγο να έλθουμε σε αντιπαράθεση, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση, υποκινώντας τον «κοινωνικό αυτοματισμό». Έχουμε κοινά προβλήματα, καθώς δεχόμαστε την ίδια αντιλαϊκή επίθεση, κοινά συμφέροντα και αιτήματα. Επομένως, κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας μας. Η συμμαχία μας δίνει δύναμη και προοπτική στην πάλη μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο κάλεσμα τους. Υπενθυμίζουμε ότι οι αγρότες του μπλόκου Νίκαιας επαναλαμβάνουν καθημερινά δίωρους αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης με τον δρόμο με κατεύθυνση την Αθήνα είναι κλειστός επ’ αόριστον, από την προηγούμενη Πέμπτη. Σήμερα οι αγρότες της Νίκαιας θα συμμετάσχουν με τρακτέρ στο «καραβάνι για τη σωτηρία της υγείας» της ΠΟΕΔΗΝ που θα φτάσει στη Λάρισα.

Από την άλλη, οι αγρότες του Τυρνάβου κλείνουν κατά διαστήματα την οδό Λάρισας – Κοζάνης στο ύψος της διασταύρωσης του Αργυροπουλίου.

Προβληματισμός στα Τέμπη Προβληματισμός για το μπλόκο στα Τέμπη

Συγκρατημένοι φαίνεται πως είναι οι αγρότες, που συγκέντρωσαν την Τρίτη το μεσημέρι τα τρακτέρ τους στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στον κόμβο του Πλατυκάμπου, αλλά και στον κόμβο της Γυρτώνης του δήμου Τεμπών, οι οποίοι όμως από σήμερα περιμένουν και άλλα τρακτέρ προκειμένου να ενισχύσουν τα δύο μπλόκα. «Έχουμε προβληματιστεί γιατί ο κόσμος δεν δείχνει μεγάλη συμμετοχή. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, αλλά φαίνεται πως έχει στερέψει και αγωνιστικά. Όμως πρέπει να πούμε πως μπροστά μας από αυτή την κυβέρνηση θα δούμε πράγματα που δεν τα περιμένουμε και ο κόσμος πρέπει να το συνειδητοποιήσει», είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων αγροτών Χρήστος Σιδερόπουλος. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις για την πορεία των κινητοποιήσεων, προκειμένου οι αγρότες να εκτιμήσουν αν θα μετακινηθούν όλα τα τρακτέρ προς τον κόμβο της Γυρτώνης. Κατερίνη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας δίνουν οι αγρότες στον Πολάκη

Τη μετάβασή τους στο γενικό νοσοκομείο Κατερίνης, κινούμενοι προς αυτό με δύο, τρία τρακτέρ, προγραμματίζουν για σήμερα μετά τις 14.00, αγρότες της περιοχής, που έχουν στήσει από το απόγευμα του Σαββάτου 28 Ιανουαρίου το μπλόκο τους στην αερογέφυρα. «Θα μεταβούμε στο σημείο, προκειμένου να επιδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας, με τα αιτήματά μας στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη, που αναμένεται στη 13:00 να παρευρεθεί στην τελετή εγκαινίων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείου Κατερίνης», είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κατερίνης, Γιώργος Χαρισόπουλος. Επισημαίνεται ότι οι συντασσόμενοι με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Αλιέων, δεν προτίθενται να προβούν σε αποκλεισμούς δρόμων, όπως επανειλλημένως έχουν τονίσει και αυτό που οργανώνουν είναι συλλαλητήριο στην 10η Διεθνή Έκθεση Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας «Ζοοtechnia» την Πέμπτη, ημερομηνία κατά την οποία και ανοίγει τις πύλες της στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν αποφασίσει να τηρήσουν στάση αναμονής και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσουν συνάντηση για να σταθμίσουν την κατάσταση και να δουν πώς θα κινηθούν. Στον Μπράλο οι αγρότες της Φθιώτιδας

Μετά από πολλές συναντήσεις και διαβουλεύσεις οι αγρότες του Παμφθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου αποφάσισαν να βγουν σήμερα στον κόμβο του Μπράλου καλώντας ταυτόχρονα όλους τους αγρότες από κάθε περιοχή της Φθιώτιδας για να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Ο κόμβος του Μπράλου είναι ένα δύσκολο και κομβικό σημείο, που όπως αποδείχθηκε από τις περσινές κινητοποιήσεις αν αποκλειστεί προκαλεί «έμφραγμα» στην κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στο εθνικό όσο και στο παράπλευρο δίκτυο. Την ίδια ώρα οι αγρότες από το μπλόκο της Ανθήλης καλούν τους αγρότες της Φθιώτιδας να έρθουν στο δικό τους μπλόκο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα κοινό και δυνατό μπλόκο στη Φθιώτιδα. «Οι αγρότες που συμμετέχουμε στον αγώνα επιβίωσης, στο μπλόκο της Ανθήλης, παλεύουμε ενάντια όχι μόνο στις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν, αλλά και ενάντια σε έναν ολόκληρο μηχανισμό που μας θέλει στην άκρη απογοητευμένους και φοβισμένους για το μέλλον που μας ετοιμάζουν. Να βροντοφωνάξουμε μαζί με τους εργάτες, τους αυτοαπασχολούμενους τους μικροκαταστηματάρχες- μικροέμπορους της Λαμίας και των γύρω χωριών, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και νέους και τις γυναίκες των λαϊκών νοικοκυριών που πλήττονται από τις ίδιες με εμάς πολιτικές και αντιμετωπίζουν το φάσμα της εξαθλίωσης της φτώχιας και της ανεργίας, ότι είμαστε εδώ και αντιστεκόμαστε σε ότι δεν μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες μας. Να διεκδικήσουμε όλοι μαζί την ικανοποίηση των αιτημάτων που θα μας επιτρέψουν να παραμείνουμε στον στίβο της ζωής. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και η ικανοποίηση των αιτημάτων μας αναγκαία, γι’ αυτό οφείλουμε όλοι μαζί να δώσουμε το παρόν», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσαν. Τέλος οι αγρότες της Φθιώτιδας αποφάσισαν την Πέμπτη να πάνε στην Θεσσαλονίκη για την διαμαρτυρία που διοργανώνεται στην Διεθνή Έκθεση Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας «Ζοοtechnia».

