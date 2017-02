ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης για το πρόγραμμα απασχόλησης στη δημόσια υγεία

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Aναρτήθηκαν σήμερα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ o Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων του που αφορά 4.000 θέσεις εργασίας.



Πρόκειται για το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας». Οι θέσεις είναι 12μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, για εγγεγραμμένους ανέργους του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική αίτησή τους και τη μοριοδότησή τους, είτε από το Μητρώο τους μέσω του e-ServiS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησης τους, είτε με τον αριθμό πρωτοκόλλλου της αίτησης τους από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. Όσοι έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για να παραλάβουν το συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο site του ΟΑΕΔ. iefimerida loading…

