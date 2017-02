«Μάχη» εκατομμυριών Ιντερ με Αρσεναλ για τον Κώστα Μανωλά

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Ο Κώστας Μανωλάς εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοράς. Από χθες την Ιταλία, φήμες και δημοσιεύματα δεν απέκλειαν τη μετακίνησή του ακόμα μια αυτές τις τελευταία ώρες του μεταγραφικού παζαριού, κάτι που πλέον απομακρύνεται.



Όμως τώρα υποστηρίζουν(calciomercato.com) ότι η Ιντερ, που τον έχει στην κορυφή της λίστα της, θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει τη συμφωνία, από τώρα για το ερχόμενο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα οι Αγγλοι (Whoscored.com) σημειώνουν ότι η Αρσεναλ έφτασε σε συμφωνία με τον Ελληνα αμυντικό, με τη μεταγραφή στα 55,35 εκατ. ευρώ. Μάλιστα τονίζουν ότι η Ρόμα το καλοκαίρι θα πρέπει να τον πουλήσει, προκειμένου να ικανοποιήσει τους κανονισμούς Financial Fair Play. Η Suning, ιδιοκτήτρια της Ιντερ, δεν δείχνει διατεθειμένη να παραιτηθεί, βάζοντας ήδη στο τραπέζι, μία πρόταση 40-45 εκατ ευρώ. Πάντως και οι δύο, Ιταλοί και Αγγλοι συμφωνούν, ότι ο Κώστας Μανωλάς, που έχει συμβόλαιο με την Ρόμα έως το 2019,αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στον τελικό προορισμό του. Newsroom ΔΟΛ & ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

