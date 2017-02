Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας στην ανεργία στις χώρες της Ευρωζώνης

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Την ώρα που η ανεργία στην Ευρωζώνη υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει η χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.



Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η ανεργία στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών, καθώς τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στο 9,6% έναντι 9,7% τον Νοέμβριο του 2016 και 10,5% τον Δεκέμβριο του 2015. Όσον αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανεργία ανήλθε στο 8,2% έναντι παρόμοιας επίδοσης τον Νοέμβριο του 2016 και 9% τον Δεκέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 15,571 εκατ. άτομα στην Ευρωζώνη και σε 20,065 εκατ. άτομα στην Ε.Ε. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2016, προέκυψε μείωση κατά 121.000 και κατά 159.000 άτομα, αντίστοιχα. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015, η μείωση ανήλθε σε 1,256 εκατ. άτομα στην Ευρωζώνη και σε 1,839 εκατ. άτομα στην Ε.Ε.

Μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε., το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρήθηκε στην Τσεχία (3,5%) και το υψηλότερο στην Ελλάδα (23% τον Οκτώβριο).



Ως προς τη νεανική ανεργία (κάτω των 25 ετών), ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε 2,957 εκατ. άτομα στην Ευρωζώνη και σε 4,219 εκατ. άτομα στην Ε.Ε.

