Εννέα πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τη Μελάνια Τραμπ -Οι διαφορές με τις προηγούμενες Πρώτες Κυρίες (γράφημα)

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε ένα γράφημα αποτυπώνονται όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε για τη Μελάνια Τραμπ, αλλά και εκείνα τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν τις προηγούμενες Πρώτες Κυρίες οι οποίες πέρασαν από τον Λευκό Οίκο από το 1849 έως σήμερα. (Κάντε κλικ παρακάτω για μεγέθυνση)









