Διορίστηκαν τα νέα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Ναών, της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης



Σε μία όμορφη τελετή, την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, επέδωσε τα διοριστήρια στα νέα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Ναών, της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών.





Ο Σεβασμιώτατος, μιλώντας στους νέους επιτρόπους τους συνεχάρη για το διορισμό τους και τόνισε ότι το αξίωμα του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου είναι αξίωμα διακονίας και όχι εξουσίας. «Είστε το πρόσωπο της τοπικής Εκκλησίας», τους είπε. Τέλος ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε την ανάγκη εμπιστοσύνης και αγαστής συνεργασίας των μελών των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων τόσο μεταξύ τους όσο και με την Μητρόπολη για την πρόοδο των Ιερών Ναών που υπηρετούν και προς δόξαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. loading…

