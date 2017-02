Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών: «Με τις «Συμπαντικές Διαδρομές» στους δρόμους του έντεχνου λόγου και του φανταστικού…» (εικόνες)

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι Εκδόσεις «Συμπαντικές Διαδρομές», μετά από πρόσκληση του καθηγητή των καλλιτεχνικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γεράσιμου Μοσχονά, επισκέφθηκαν την πόλη μας και τη Βιβλιοθήκη. Στη γεμάτη αίθουσα του Αναγνωστηρίου, στις 14:00 μετά το μεσημέρι, οι νέοι συγγραφείς και ο διευθυντής των εκδόσεων Γεώργιος Σωρήρχος, μας ανέβασαν στις φτερούγες των βιβλίων και μέσα από τη λογοτεχνική δημιουργία, την ποίηση, τη μυθιστορία και την αγιογραφική τεχνική, μας οδήγησαν στις διαδρομές της γνώσης, εκεί όπου τορνεύεται ο λόγος και σπινθηρίζει το φανταστικό! Ο συγγραφέας Χρήστος Κεσκίνης μας άνοιξε την πόρτα της Βαλχάλα και με τη μυθολογία των Βίκινγκς ζύμωσε την πλοκή ενός όμορφου μυθιστορήματος! Ο καθηγητής των μαθηματικών Γεώργιος Μακρής με την υπερρεαλιστική, ποιητική του μυθιστορία στάθηκε πάνω από τα σκοτεινά πηγάδια της άγνοιας και του απροσδιόριστου και εξακόντισε την φαντασία μας σε ένα αέναο ταξίδι αναζήτησης της τετριμμένης μας αυτογνωσίας!

Η συγγραφέας Μαρία Τριανταφύλλου μας έστειλε στη χώρα της παραμυθίας, εκεί όπου κυκλοφορούν οι μάγισσες και ζουν υπνωτισμένες οι όμορφες βασίλισσες και οι πριγκιποπούλες!… Ο Γεράσιμος Μοσχονάς, ο καθηγητή μας, με την πλούσια εικαστική και καλλιτεχνική του δημιουργία, ξετύλιξε και μια ακόμη κρυφή αρετή, της συγγραφής πανέμορφων διηγημάτων στο χώρου του φανταστικού! Με την διδακτική του εμπειρία μας αιχμαλώτισε και μας αποκάλυψε τις φανταστικές αλλά μηνυματοφόρες του μυθιστορίες από την κλασική εποχή, «ο τελευταίος πολέμαρχος» μέχρι και σήμερα, ζωντανεύοντας τα ιστορικά γεγονότα και τους μύθους των Ελλήνων. Κείμενα του συγγραφέα ανέγνωσε με την όμορφη και αισθαντική φωνή της, η σύζυγός του και αγιογράφος, Ισμήνη Νικολάου. Και η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση του Γεράσιμου, του τελευταίου του βιβλίου, με τίτλο «Ανακαλύψτε τα μυστικά της Αγιογραφίας». Ο συγγραφέας με όμορφο και καλοδιατυπωμένο λόγο μας μύησε στην βυζαντινή τεχνοτροπία της αγιογραφίας και μας έδειξε την τεχνική της παραισθητικής προσέγγισης που προκαλούν οι απεικονίσεις των αγίων στους ενατενίζοντες! Την ίδια παραισθητική προσέγγιση που συναποκομίσαμε και από τη συνολική παρουσίαση!.. Τα βιβλία των «Συμπαντικών Διαδρομών», μετά από την όμορφη παρουσίασή τους, αποτελούν εν πράγματι, ονειρικό προορισμό!… Στις συνθήκες της γενικευμένης διανοητικής κώφωσης, η στήριξη και η συμμετοχική έκδοση των λογοτεχνικών κειμένων, νέων δημιουργών, διαμορφώνει τη δυναμική της ανάδευσης της αναχωματισμένης απραξίας και των κατεστημένων βιβλιεκδοτικών περιορισμών!… Για την ετοιμασία της εκδήλωσης φρόντισαν οι: Χασπερίδης Σταύρος, Ταρλατζή Θεολογία και Προύφα Ευαγγελία.



