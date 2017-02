Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μπροστά με 10,2% η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Νέα δημοσκόπηση δίνει ισχυρό προβάδισμα στην ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 10,2%, ενώ με την αναγωγή το προβάδισμα ανεβαίνει στο 14,6% με επτακομματική Βουλή.



Η πανελλαδική δημοσκόπηση της Μέτρον Ανάλυσις που έγινε για λογαριασμό του ΑΝΤ1 και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, δείχνει ότι η ΝΔ έχει σαφές προβάδισμα με ποσοστό 25,8% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 15,6%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για Πρωθυπουργός με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του Αλέξη Τσίπρα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των πολιτών στα ερωτήματα για το δημοψήφισμα, την στήριξη του «όχι» από την κυβέρνηση, την 17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα μετά το δημοψήφισμα αλλά και τις συνολικές διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους δανειστές. Τέλος, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων – οκτώ στους δέκα – φοβούνται ότι οι εξελίξεις το 2017 θα είναι απρόβλεπτες. Υπέρ του ευρώ παραμένει η ισχυρή πλειοψηφία των πολιτών με 64% ενώ υπέρ εθνικού νομίσματος τάσσεται το 31%. Αναλυτικότερα: Πρόθεση ψήφου ΝΔ : 25,8

: 25,8 ΣΥΡΙΖΑ: 15,6

15,6 Χρυσή Αυγή: 5,6%

5,6% Δημοκρατική Συμπαράταξη : 4,9%

: 4,9% ΚΚΕ: 5%

5% Ενωση Κεντρώων: 2,3%

2,3% ΑΝΕΛ: 2,1%

2,1% Ποτάμι : 1,7%

: 1,7% Λαϊκή Ενότητα : 1,5%

: 1,5% Πλεύση Ελευθερίας: 1,5%

1,5% ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,1% Πρόθεση με αναγωγή Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή η ΝΔ έχει διαφορά 14,6% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ ενώ σχηματίζεται επτακομματική Βουλή. Ειδικότερα. η ΝΔ συγκεντρώνει 36,9% ο ΣΥΡΙΖΑ 22,3%. Τρίτο κόμμα η ΧΑ με 8% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,2%, η Δημοκρατική Συμπαράταξη 7%, Ενωση Κεντρώων 3,2%, ΑΝΕΛ 3%, Ποτάμι 2,5%, ΛΑΕ 2,2%, Πλεύση Ελευθερίας 2,2%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,6%. «άλλο» επιλέγει το 3,9% Καταλληλότερος Πρωθυπουργός Προηγείται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνοντας το 21% των αυθόρμητων απαντήσεων, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 12%. Ενα ποσοστό 46% εκτιμά ότι κανένας από τους δύο δεν είναι καλύτερος. Απολογισμός κυβερνητικών πεπραγμένων Μάλλον αρνητικός εκτιμά ότι είναι ο απολογισμός της κυβέρνησης ένα ποσοστό της τάξης του 81% ενώ μάλλον θετικός κρίνει ότι είναι το 17% Στο ερώτημα πώς κρίνουν οι πολίτες το δημοψήφισμα και την επιλογή στήριξης του «όχι» από την κυβέρνηση, το 67% απαντά ότι το κρίνει αρνητικά και 28% θετικά. Για την περίφημη «17ωρη διαπραγμάτευση» του Πρωθυπουργού μετά το δημοψήφισμα, το 68% την κρίνει αρνητικά και μόλις το 24% θετικά Οσο για τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές 8 στους 10 (79%) τις αποτιμούν αρνητικά και μόλις 16% θετικά. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2017 Εξι στους 10 (60%) φοβούνται ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2017 θα είναι «μάλλον απρόβλεπτες» και το 38% κρίνει ότι θα είναι προβλέψιμες. Επιπτώσεις από την εκλογή Τραμπ Για την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ το 33% εκτιμούν ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, το 39% εκτιμούν ότι θα είναι ουδέτερες και 19% θετικές. Κυβερνητική προοπτική Το 67% εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα πάει χειρότερα, 19% πως θα πάει όπως μέχρι τώρα και μόλις 12% πιστεύει ότι θα τα πάει καλύτερα. Ισχυρή πλειοψηφία υπέρ του ευρώ Πάνω από 6 στους δέκα ερωτηθέντες (64%) τάσσεται υπέρ της παραμονής στο ευρώ ενώ στο αντίποδα το 31% τάσσεται υπέρ εθνικού νομίσματος.



Η στήριξη για εθνικό νόμισμα είναι ιδιαίτερα μεγάλη ανάμεσα σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ – σε ποσοστό 39% – και ειδικά των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όπου οι μισοί δηλώνουν υπέρ της δραχμής.

