Δήμος Γρεβενών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – Δείτε τα δικαιολογητικά

Από σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2017, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. –ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΕΙΣΌΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.



Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , είναι: Ε1 όλων των μελών του νοικοκυριού

Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των μελών του νοικοκυριού

Φωτοτυπία ταυτότητας όλων των μελών

Βεβαίωση σπουδών των παιδιών

Κάρτα ανεργίας

Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος

Τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση διάστασης ή λύση σύμφωνου συμβίωσης ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας παιδιών ή πρόσφατη αίτηση διαζυγίου ή διάστασης ή αποδεικτικά που τεκμηριώνουν ότι οι σύζυγοι δεν συνοικούν (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λ.π.)

Αριθμός κινητού τηλεφώνου ή e-mail

Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ: Άδεια διαμονής και διαβατήριο

Αποδεικτικό στο οποίο να φαίνεται η χρηματοοικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση στη χώρα προέλευσης τους. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις για την απόδειξη οποιασδήποτε κατάστασης. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά τα προσκομίζετε σε φωτοαντίγραφα. ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και, Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Γρεβενών (Διοικητήριο, ώρες 09.00 – 13.00)



