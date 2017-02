Γρεβενά: Η ταινία ¨Νύφες¨ του Παντελή Βούλγαρη από την ΕΛΠΙΔΑ με δωρεάν είσοδο…

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο Αναγνωστήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Το τμήμα κινηματογραφικής λέσχης, του Συλλόγου Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Ελπίδα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια της ¨Ελπίδας¨, σας προσκαλεί στο χώρο του Αναγνωστήριου Δημόσια Κεντρικής Βιβλιοθήκης, το βράδυ της Τετάρτης 01/02/2017 και ώρα 8:30 μ.μ. στην προβολή της ταινίας, ¨Νύφες¨ τουΠαντελή Βούλγαρη Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης με τους: Ντέμιαν Λιούις, Βικτώρια Χαραλαμπίδου, Εβελίνα Παπούλια Υπόθεση:

Καλοκαίρι 1922. Ο φωτογράφος Νόρμαν Χάρρις και η Νίκη ταξιδεύουν στο ίδιο καράβι για την Αμερική. Ο Νόρμαν στην πρώτη θέση, η Νίκη στην τρίτη μαζί με άλλες 700 νύφες. Ολες κουβαλούν τη φωτογραφία ενός άγνωστου γαμπρού και το νυφικό τους στο βαλιτσάκι τους. Ο Νόρμαν συγκινείται βλέποντας τις νύφες της τρίτης θέσης. Η Νίκη είναι αυτή που τον εντυπωσιάζει περισσότερο. Σιγά-σιγά γνωρίζονται και ερωτεύονται. Το υπερωκεάνιο «King Alexander» φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Στο κατάστρωμα γράφεται ο επίλογος της σχέσης Νίκης–Νόρμαν.

Διάρκεια: 120 λεπτά Χώρος προβολής: Αναγνωστήριο Δημόσια Κεντρικής Βιβλιοθήκης Είσοδος ελεύθερη

