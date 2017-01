Guardian: Κίνδυνος για την Ελλάδα αν δεν βρεθεί λύση μέσα σε 3 εβδομάδες

Ιανουάριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Στο ασφυκτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται για την Ελλάδα όσο δεν επιτυγχάνεται συμφωνία με τους δανειστές αναφέρεται άρθρο του Guardian.



«Η ελληνική κυβέρνηση έχει προθεσμία τριών εβδομάδων για να σπάσει το αδιέξοδο στις αυξανόμενης δυσκολίας διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, διαφορετικά θα ρισκάρει με το να βρεθεί η χώρα ξανά σε κρίση χρέους, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση», αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα. Και συνεχίζει γράφοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ζύγισε τις επιλογές του αυτό το Σαββατοκύριακο, ευρισκόμενος απέναντι στο δίλημμα να συμφωνήσει σε επιπλέον μέτρα λιτότητας ή να πάει σε εκλογές». Μάλιστα, κάνει αναφορά στις προβλέψεις του ΔΝΤ, στην απόρρητη έκθεσή του για το χρέος, που εκτιμά ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί πλεόνασμα 3,5% και ότι πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση του χρέους. Και ότι το χρέος της Ελλάδας μπορεί να ξαναγίνει εκρηκτικό το 2030. «Είναι σημαντικό να υπάρξει συμβιβασμός», λέει ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τονίζοντας πως οι επερχόμενες εκλογές σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης το επόμενο διάστημα μπορούν να κάνουν χειρότερη την κατάσταση στην Ελλάδα. «Αν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου (σ.σ.: στο Eurogroup) μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε μια καταστροφική πολιτική αναταραχή, που θα επαναφέρει το σενάριο του Grexit», είπε ο καθηγητής. Και συνεχίζει το δημοσίευμα: «Κεντρικό ζήτημα μεταξύ των δανειστών παραμένει η ικανότητα της Αθήνας να πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους, από τη στιγμή που το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το 2018. Χωρίς νομοθέτηση νέων περικοπών σε συντάξεις και αυξήσεις στη φορολογία, το ΔΝΤ δεν πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Στην συνάντηση των υπουργών την περασμένη Πέμπτη, η Αθήνα βρέθηκε απομονωμένη, ενώ ακόμα και η υποστηρικτική Κομισιόν δεν κατάφερε να την υπερασπιστεί. Ο συνασπισμός του Τσίπρα κλείνει δύο χρόνια στην εξουσία, με τον αριστερό ηγέτη να δηλώνει πως δεν είναι προετοιμασμένος να πάρει μέτρα ούτε ενός ευρώ ακόμα, πέρα από αυτά που έχει ήδη συμφωνήσει στο πρόγραμμα των 86 δισ. ευρώ. Αλλωστε, η ψήφιση μερικών εκ των σκληρότερων μέτρων από την κυβέρνηση αυτή έριξε τη δημοτικότητά της πολύ χαμηλά στις δημοσκπήσεις. Το να ζητάς νέα μέτρα την ώρα που η απόδοση των συμφωνηθέντων ήταν καλύτερη από ό,τι αναμενόταν δεν είναι μόνο “ακραίο”, αλλά και “παράλογο” λέει το γραφείο του πρωθυπουργού.



Η διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έχει καθυστερήσει τη δεύτερη αξιολόγηση, που η κυβέρνηση ήλπιζε να έχει ολοκηρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο. Η κατάληξη της αξιολόγησης είναι ζωτικής σημασίας ώστε να ξεκλειδώσουν οι επόμενες δόσεις του προγράμματος, του τρίτου προγράμματος από τότε που το οικονομικό πρόβλημα της Αθήνας αποκαλύφθηκε το 2009. Με δόσεις για το χρέος ύψους 10,5 δισ. το καλοκαίρι, μια επανάληψη της κρίσης χρέους περιμένει στη γωνία, αν οι εκταμιεύσεις δεν γίνουν. Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας μοιάζει ζοφερό. Σε μια αποκαρδιωτική εκτίμηση που θα μπορούσε να καθορίσει την πορεία των γεγονότων, το ΔΝΤ προειδοποίησε πως ακόμα και αν οι μεταρρυθμίσεις υλοποιηθούν με θρησκευτική ευλάβεια -και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος ενεργοποιηθούν- το χρέος της Αθήνας είναι καταδικασμένο να γίνει “εκρηκτικό”». Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται στο ΔΝΤ και στην απόρρητη έκθεσή του που διέρρευσε. «Σε αυτήν το ΔΝΤ μιλά για σημαντική ελάφρυνση του χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να αποκατασταθεί η βιωσιμότητά του. Η έκθεση αναμένεται να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αντιπαράθεση όταν παρουσιαστεί επίσημα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου, στις 6 Φεβρουαρίου. Και αυτό γιατί «η διοίκηση ίσως αποφασίσει πως το ΔΝΤ δεν μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα διάσωσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωζώνη μέσα στο 2015. Αν αυτό συμβεί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα μπορεί να συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, το οποίο θεωρείται “κλειδί” για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, καθώς θα επέτρεπε στη χώρα να “τεστάρει” τις δανειοληπτικές της ικανότητες στις διεθνείς αγορές. » Η προοπτική μιας νέας λιτότητας -με μείωση του αφορολόγητου και νέες περικοπές στις συντάξεις- έρχεται την ώρα που οι συνθήκες χειροτερεύουν για πολλούς Ελληνες. Είναι η πρώτη φορά από τότε που προέκυψε η κρίση που το 53% σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco πιστεύει πως το ευρώ ήταν “λάθος” για τη χώρα, με το 1/3 να ζητά επιστροφή στη δραχμή. “Οι κίνδυνοι είναι αρκετά σημαντικοί” δηλώνει ο Γιώργος Παγουλάτος, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. “Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, το εκλογικό καλεντάρι της Ευρώπης θα “παγώσει” τις διαπραγματεύσεις μέχρι τον Μάιο, όμως τότε θα είναι ήδη αργά”». iefimerida loading…

