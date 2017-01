Eως το 2050 η θνησιμότητα από μελάνωμα θα μειωθεί

Ιανουάριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Η θνησιμότητα από μελάνωμα, την πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος, θα εμφανίσει υποχώρηση έως τα μέσα του αιώνα μας.



Από την άλλη όμως, ο απόλυτος αριθμός θανάτων θα αυξηθεί έως το 2050 λόγω της σταδιακής γήρανσης του πληθυσμού διεθνώς. Αν πάντως αποδειχθούν αποτελεσματικές οι υπό ανάπτυξη νέες φαρμακευτικές θεραπείες για το μελάνωμα, τότε και ο αριθμός των θανάτων θα υποχωρήσει, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις που παρουσιάσθηκαν την Κυριακή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρκίνου στο ‘Αμστερνταμ. Ο καθηγητής Φιλίπ Οτιέ του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών Πρόληψης της Λιόν ανέφερε ότι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να πεθάνουν από μελάνωμα, είναι όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1900 – 1960, όταν ακόμη ήσαν εν πολλοίς άγνωστοι οι κίνδυνοι από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, ενώ και αρκετοί γιατροί θεωρούσαν τότε ωφέλιμη την παραμονή στον ήλιο. Μόνο μετά τη δεκαετία του ΄60 άρχισε να γίνεται σταδιακά ευρέως αντιληπτό ότι το κάψιμο ενός παιδιού από τον ήλιο εγκυμονεί κινδύνους για καρκίνο του δέρματος αργότερα στη ζωή του. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι θάνατοι από μελάνωμα θα συνεχίσουν να αυξάνονται τουλάχιστον έως το 2030-2035, εφόσον στο μεταξύ δεν υπάρξει κάποια νέα αποτελεσματική θεραπεία. Αν όμως υπάρξει, τότε μετά το 2030 αναμένεται μείωση του αριθμού των θανάτων.



«Όσο περνάνε τα χρόνια, οι θάνατοι από μελάνωμα θα είναι ολοένα πιο σπάνιοι σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών, ενώ μετά το 2050 πρακτικά όλοι οι θάνατοι από μελάνωμα θα αφορούν μόνο άτομα άνω των 70 ετών», δήλωσε ο Οτιέ.

