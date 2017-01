8 χρόνια μετά και ακόμα κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τι είναι αυτό στο Καζακστάν

Ιανουάριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Αυτοί οι τεράστιοι σχηματισμοί που ονομάζονται Steppe Geoglyphs, ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 2007 μέσω του Google Earth από τον Dmitriy Dey, ερασιτέχνη αρχαιολόγο.



Από τότε, ο Dey βρήκε περίπου 260 από αυτά τα χερσαία σχέδια, τα οποία μοιάζουν κάπως με αγρογλυφικά, αλλά είναι πολύ πιο παράξενα. Οι αρχαιολόγοι δεν ξέρουν τι είναι ή που τα κατασκεύασαν, αλλά εκτιμούν ότι το παλαιότερο είναι ηλικίας 8.000 χρόνων. Η έρευνα του Dey ήταν αρκετά πειστική ώστε να κάνει τη NASA να τον βοηθήσει να καταλάβει τι είναι αυτά τα πράγματα. Τα Steppe Geoglyphs φαίνεται να είναι φτιαγμένα από ανθρώπινο χέρι και το σχήμα τους, παρότι κατά βάση κυκλικό, διαφέρει.



Ένας από αυτούς τους διαφοροποιημένους κύκλους ονομάζεται Bestamskoe Ring και είναι ένας κύκλος που αποτελείται από δεκάδες μικρότερους κύκλους. Ένας άλλος, ο Ushtogaysky όπως τον ονόμασαν, έχει την τεράστια έκταση των 810.000 τετραγωνικών ενώ στο κέντρο του δεσπόζει ένα μεγάλο X! Το πιο περίεργο από όλα όμως, είναι ένα σχήμα που μοιάζει αρκετά με μια σβάστικα (ο αγκυλωτός σταυρός άλλωστε ήταν ένα δημοφιλές σύμβολο χιλιάδες χρόνια πριν οι Ναζί και οι νεοναζί το οικειοποιηθούν). Χιλιάδες χρόνια πριν, η βόρεια περιοχή του Καζακστάν προσέφερε ένα πλούσιο μέρος κυνηγιού για νομαδικές φυλές της Λίθινης Εποχής. Το περίεργο όμως είναι, ότι οι σχηματισμοί για να δημιουργηθούν, χρειάστηκαν πολύ περισσότερο καιρό από ότι οι ιστορικοί σήμερα πιστεύουν ότι αυτές οι φυλές έμειναν σε αυτό το μέρος. Ο Dey απορρίπτει θεωρίες που θέλουν εξωγήινους να είναι πίσω από αυτούς τους σχηματισμούς και ο ίδιος πιστεύει ότι το μερος αυτό ήταν απλά ένα παρατηρητήριο για να παρακολουθούν τις κινήσεις του ηλίου. Επίσης πιστεύει ότι όλο αυτό το μέρος έχει κάποια σχέση με το Στόουνχεντζ το οποίο επίσης οι επιστήμονες πιστεύουν ήταν ένα παρατηρητήριο για τις κινήσεις του ήλιου!



Το μυστήριο πάντως παραμένει… gazzetta loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 31st, 2017 at 15:42 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.