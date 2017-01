7 πιο καυτές ταινίες από τις «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι»

Ιανουάριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Οι «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι» μπορεί να μην είναι ταινία ερμηνειών, αλλά αναμφισβήτητα είναι σέξι. Από τις σκηνές ξεχειλίζει πάθος και ένταση, με δεμένα μάτια, σχοινιά και βλέμματα όλο υποσχέσεις να εξάπτουν τη φαντασία των θεατών.



Ωστόσο, δεν είναι η μόνη ταινία, που θεωρείται σέξι. Εάν θέλετε κάτι διαφορετικό από τον κλασσικό ρομαντισμό, τότε οι παρακάτω ταινίες θα σας ικανοποιήσουν. Μάτια Ερμητικά Κλειστά Η σκοτεινή πλοκή του ερωτικού θρίλερ του Στάνλεϊ Κιούμπρικ ακολουθεί έναν πλούσιο γιατρό και την βραδινή του περιπέτεια, μετά την αποκάλυψη πως η σύζυγός του έχει εξωσυζυγική σχέση. Στην προσπάθειά του να την απατήσει βιώνει μια σειρά από παράδοξες ερωτικές περιπέτειες. 9 1/2 Εβδομάδες Μίκι Ρουρκ και Κιμ Μπέισινγκερ πρωταγωνιστούν σε ένα ερωτικό ειδύλλιο, όπου ένας άνδρας της Wall Street ξελογιάζει μια αθώα έμπορο Τέχνης. Τα πράγματα περνούν σε σαδιστικό επίπεδο και είναι πολύ σέξι. Η Γραμματέας Το μότο της ταινίας είναι πως «εάν μπορούμε να βιώσουμε πλήρως τον πόνο, τότε μπορούμε να ζήσουμε μια πιο ουσιαστική ζωή». Ο δικηγόρος ξεκινά ερωτική σχέση με την γραμματέα του, δείχνοντάς της πράγματα που δεν ονειρεύτηκε ποτέ σεξουαλικά. Η Δασκάλα του Πιάνου Μια καθηγήτρια μουσικής καταπιέζει τις επιθυμίες της και ζει μια κρυφή ηδονοβλεπτική ζωή. Οταν ένας νεαρός μαθητής του ωδείου την ερωτεύεται και αλλάζοντας το παιχνίδι και προσκαλώντας τον στις φαντασιώσεις της. Shame Ο Μάικλ Φασμπέντερ δεν φοβήθηκε το Shame, μια ταινία για τη ζωή ενός ανθρώπου εθισμένου στο σεξ. Οι σκηνές σεξ είναι πολλές και γι’ αυτό η ταινία είναι ακατάλληλη για τους κάτω των 17. Μια επικίνδυνη μέθοδος Ο Μάικλ Φασμπέντερ (ξανά), ο Βίγκο Μόρτεσε και η Κίρα Νάιτλι μας παρουσιάζουν την ταραχώδη σχέση του Καρλ Γιουνγκ, του Σίγκμουντ Φρόιντ και μιας γυναίκας ασθενούς.



Βασικό Ενστικτο Η ταινία αυτή συμπεριλαμβάνει μία από τις διασημότερες σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου, Το σταυροπόδι της Σάρον Στόουν είναι μόνο μία από τις καυτές σκηνές στο γεμάτο ίντριγκα και μυστήριο νεό-νουάρ. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 31st, 2017 at 23:45 and is filed under HOT STORIES. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.