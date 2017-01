Τα τρακτέρ των αγροτών κατεβαίνουν στα Γρεβενά… (audio)

Ιανουάριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Την εμφάνισή τους στην πόλη των Γρεβενών, θα κάνουν σήμερα το απόγευμα, τα τρακτέρ των αγροτών, έτσι ώστε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να αποφασίσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας» δήλωσε στον Star-fm 933, ο επικεφαλής του Συντονιστικού οργάνου των αγροτών των Γρεβενών, Ευθύμιος Σαράντης. Ανέφερε ακόμη την πρότασή τους, για την δημιουργία ενός μεγάλου μπλόκου των αγροτών στην Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε λέγοντας ότι «Τα αιτήματα που προβάλλουμε δεν είναι μόνο δικά μας, είναι όλων των πολιτών«…

Τα τρακτέρ των αγροτών θα σταθμεύσουν στον χώρο, μπροστά από το Διοικητήριο.

Ακούστε την συνέντευξη:





http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/01/sarantis.mp3

Αρχείο mp3



loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 31st, 2017 at 16:17 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.