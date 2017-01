Ταυτοποιήθηκε και δεύτερος δράστης κλοπής που διαπράχθηκε το 2015 σε περιοχή των Γρεβενών

Ιανουάριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνεχιζόμενων των ερευνών αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών, προέκυψε ότι συνεργός ταυτοποιημένου 20χρονου, σε βάρος του οποίου είχε σχηματιστεί δικογραφία για κλοπή που διαπράχθηκε το Δεκέμβριο του 2015 σε οικία ιδιοκτησίας ημεδαπού σε περιοχή των Γρεβενών, από την οποία αφαιρέθηκαν διάφορα τιμαλφή και χρηματικό ποσό, είναι ένας 21χρονος. Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Δείτε την ανακοίνωση στις 10-02-2016 της Αστυνομίας: Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών εξιχνιάστηκε κλοπή που διαπράχθηκε στην Κατακάλη Γρεβενών τον περασμένο Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 19χρονου ημεδαπού για κλοπή που διαπράχθηκε την 10-12-2015 σε σπίτι ιδιοκτησίας ημεδαπού, στην Κατακάλη Γρεβενών και από το οποίο αφαιρέθηκαν διάφορα τιμαλφή καθώς και το χρηματικό ποσό των ενενήντα ευρώ (90€). Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

