Ο Κοσμάς Βαρσάμης νέος Γραμματέας της Π.Ε. Πα.Σο.Κ. Δυτικής Μακεδονίας

Ιανουάριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Κυριακή 22-1-2017 συνεδρίασε η Π.Ε. ΠΑΣΟΚ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα την εκλογή του νέου Γραμματέα της. Κατά την συνεδρίαση προτάθηκε ομόφωνα από τους Γραμματείς των Ν.Ε. και τους αναπληρωτές τους, να αναλάβει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Κοσμάς Βαρσάμης, πρόταση την οποία αποδέχθηκε.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη εκλογή κατά την ψηφοφορία του κ. Κοσμά Βαρσάμη και αναπληρωτή γραμματέα κ. Λιάκα Χρήστο.



Για την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Δυτικής Μακεδονίας Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ο ίδιος έγραψε στο facebook: Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους γραμματείς των Νομαρχιακών επιτροπών της Δυτικής Μακεδονίας και τους αναπληρωτές τους, για την ομόφωνη πρότασή τους να αναλάβω εκ νέου την τιμητική θέση του Περιφερειακού Γραμματέα ΠΑΣΟΚ Δυτικής Μακεδονίας. Πρόταση την οποία απεδέχθην. Παραμένω πάντα στρατευμένος στην προσπάθεια για την αναγέννηση της Δημοκρατικής Παράταξης ως σύνολο, κόντρα στα πολιτικά ρεσάλτα και τους κομματικούς σαλταδορισμούς που παρατηρούνται ένθεν και ένθεν.

