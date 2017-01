Οι τροφές που σε κάνουν να πεινάς περισσότερο

Ιανουάριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Λιπαρά, φυτικές ίνες και πρωτεΐνες είναι τα τρία συστατικά που θα σε βοηθήσουν να χορτάσεις πιο γρήγορα. Ο,τι και να φάμε, έστω για λίγο μπορεί να μας καλύψει την πείνα. Αν έχει κενές θερμίδες, γλυκαντικά και αλάτι, πολύ πιθανό μετά από λίγο να θέλουμε να ξαναφάμε και ακόμα περισσότερο.



Αποτέλεσμα; Φούσκωμα, κιλά που σε κάνουν να μισείς την ζυγαριά και βέβαια κακή ψυχολογία. Οταν λείπουμε πολλές ώρες από το σπίτι, φυσικά και δεν έχουμε την δυνατότητα να τρώμε με ευκολία, πλούσια, υγιεινά γεύματα που θα μας κρατήσουν χορτασμένους για πολλή ώρα. Βάζουμε ένα κράκερ στο στόμα, ίσως πιούμε και λίγο χυμό και αυτό είναι όλο. Ομως, δεν πάει έτσι. Η εύκολη λύση δεν φέρνει αποτέλεσμα, κατά κανόνα. Aκολουθούν οι τροφές που νομίζεις ότι σου καλύπτουν την πείνα και το μόνο που κάνουν είναι να σε κάνουν να πεινάς περισσότερο: Χυμοί: Μπορεί να έχουν φυτικές ίνες και βιταμίνες αλλά δεν βοηθούν στο αίσθημα κορεσμού. Πολλοί χυμοί περιέχουν ζάχαρη αυξάνοντας το αίσθημα της πείνας. Οι χυμοί μπορεί να είναι ένα υγιεινό συνοδευτικό, ωστόσο δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ένα ολόκληρο γεύμα. Είναι προτιμότερο να φας τα φρούτα και τα λαχανικά ολόκληρα παρά να πιεις τον χυμό τους μιας και αυτός στην καλύτερη περίπτωση θα σου δώσει απλά βιταμίνες αν οχι και σάκχαρα. Ασπράδια αυγού: Σε κάθε ασπράδι αυγού περιέχονται 3 με 4 γραμμάρια πρωτεϊνών μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις ότι «κάτι έφαγες», αλλά για λίγο… Τα ασπράδια αυγού είναι χαμηλά σε θερμίδες και δεν έχουν λιπαρά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σε χορτάσουν. Αν θες να φας αυγό και να «σε κρατήσει», φάε μια ομελέτα με ολόκληρα αυγά. Δημητριακά (που συνήθως τρώμε για πρωινό και έχουν ζάχαρη):



Νια, τα δημητριακά μπορεί να είναι μέρος του πρωινού σου εδώ και χρόνια. Ομως δεν φτάνει να τρώμε μόνο δημητριακά. Μεγάλη σημασία έχει και ο τρόπος που τα τρώμε. Πόση ζάχαρη έχουν και πώς τα συνδυάζουμε. Είναι άλλο να τρώμε δημητριακά που είναι γεμάτη ζάχαρη και λιπαρά και άλλο να τρώμε δημητριακά ολικής άλεσης που συνοδεύνται από γιαούρτι και φρούτα. Αν ξεκινάς την μέρα σου με δημητριακά που έχουν ζάχαρη να ξέρεις ότι μετά από λίγο είναι σίγουρο ότι θα πεινάσεις και πάλι. Ψωμί (πολύσπορο): Το λευκό ψωμί περιέχει θερμίδες που σε επιβαρύνουν αν προσπαθείς να χάσεις ή να διατηρήσεις βάρος. Το πολύσπορο ψωμί επίσης επηρεάζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και σε κάνει να πεινάς και πάλι μετά από λίγο, αν δεν συνοδευτεί από κάποιο topping (υγιεινό, πάντα) ή από κάποια πρωτεΐνη. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 31st, 2017 at 12:37 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.