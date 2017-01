Νέα δημοσκόπηση δείχνει μεγάλη η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ

Ιανουάριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata που δημοσιεύεται σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών», σε επίπεδο δυνητικής εκλογικής επιρροής, προκύπτουν τα εξής:



ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται έως το 21% (18% τον Νοέμβριο)

η Ν.Δ. έως το 33% (29%)

η Χρυσή Αυγή έως το 8% (10%)

η Δημοκρατική Συμπαράταξη έως το 14% (10%)

το ΚΚΕ 12% (14%)

το ΠΟΤΑΜΙ 8% (8%)

οι ΑΝ.ΕΛΛ. 4% (5%)

η Ενωση Κεντρώων έως το 7% (8%)

η Λαϊκή Ενότητα έως το 4% (3%)\

και η Πλεύση Ελευθερίας έως το 7% (7%). Εξάλλου, στο ερώτημα εάν επιθυμούν πρόωρες εκλογές μέσα στους επόμενους έξι μήνες, οι συμμετέχοντες απαντούν 56% «όχι», 38% «ναι» (μεγαλύτερο κατά έξι μονάδες από τον Δεκέμβριο) και 6% «Δ.Ξ./Δ.Α.». imerisia loading…

