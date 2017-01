Κύπελλο Ελλάδος: Πρόκριση-θρίλερ της Ξάνθης (2-1) στην Κρήτη (video)

Ιανουάριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο ΟΦΗ έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση, ωστόσο ένα φανταστικό γκολ του Λουσέρο ήταν αρκετό για την Ξάνθη ώστε να προκριθεί στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος, παρά την ήττα με 2-1 στο «Γεντί Κουλέ». Ο Αργεντινός άσος με ένα τρομερό γκολ στο 76’ πέτυχε το πολυπόθητο εκτός έδρας τέρμα για τους Ακρίτες, οι οποίοι παρότι ηττήθηκαν με 2-1 προκρίθηκαν. Χαντί (21’) και Βουό (66’) είχαν δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους αλλά ο Λουσέρο τους έκοψε την… όρεξη! Στα προημιτελικά του Κυπέλλου, οι Θρακιώτες θα συναντήσουν στα προημιτελικά τον ΠΑΟΚ.









iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 31st, 2017 at 19:03 and is filed under Super League, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.