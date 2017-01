Καταφθάνει το «εγκεφαλικό βιάγκρα»

Ιανουάριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Αν και η σχετική έρευνα βρίσκεται σε αρχικό ακόμη στάδιο, οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα χάπι που θα περιέχει την εν λόγω ορμόνη και θα θεραπεύει διάφορα ψυχοσεξουαλικά προβλήματα, τονώνοντας την ερωτική επιθυμία. Οι ερευνητές του Τμήματος Ιατρικής του Imperial College του Λονδίνου, με επικεφαλής τον καθηγητή Γουαλτζίτ Ντίλο και τον ελληνικής καταγωγής δρα Αλέξανδρο Κομνηνό (πρώτο συγγραφέα της μελέτης), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό κλινικών ερευνών «Journal of Clinical Investigation», μελέτησαν 29 υγιείς ετεροφυλόφιλους άνδρες. Η μελέτη ήταν διπλά «τυφλή» και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (πλασίμπο).

Οι συμμετέχοντες έκαναν είτε ενέσεις κισπεπτίνης είτε πλασίμπο και κλήθηκαν να δουν διάφορες εικόνες με ρομαντικό, σεξουαλικό ή αδιάφορο περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, παρακολουθείτο ο εγκέφαλός τους με μαγνητική απεικόνιση. Διαπιστώθηκε ότι η ορμόνη πυροδότησε τη δραστηριότητα στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με το σεξ και τον έρωτα, ενώ παράλληλα μειώθηκε η αρνητική συναισθηματική διάθεση των εθελοντών, πράγμα που επίσης ανοίγει προοπτικές για τη χρήση της κισπεπτίνης για τη θεραπεία και της κατάθλιψης. Οι άνθρωποι που είχαν τη μικρότερη σεξουαλική όρεξη, φάνηκε να ωφελούνται περισσότερο. Η κισπεπτίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται φυσικά στο σώμα, ενεργοποιώντας την απελευθέρωση άλλων αναπαραγωγικών ορμονών, γι’ αυτό αυξάνει κατά την εφηβεία. Θεωρείται υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για την αυξημένη σεξουαλική διάθεση των νέων. Όπως είπε πάντως ο δρ Κομνηνός, θα χρειασθούν περαιτέρω μελέτες, προτού η συγκεκριμένη ορμόνη πιθανώς αξιοποιηθεί κλινικά, μεταξύ άλλων από ζευγάρια που δυσκολεύονται να κάνουν παιδί όχι εξαιτίας βιολογικών διαταραχών, αλλά ψυχοσεξουαλικών. Γι’ αυτό, η επόμενη μεγαλύτερη μελέτη θα εστιάσει αφενός σε άνδρες όχι υγιείς αλλά με ψυχολογικές διαταραχές οι οποίες έχουν επιπτώσεις στη σεξουαλική συμπεριφορά τους, αφετέρου και σε γυναίκες.



