Η Γρεβενιώτισσα σκιέρ Κατερίνα Τζιούφα με την Εθνική ομάδα στους Παγκόσμιους αγώνες Αλπικού σκι στην Ελβετία…

Ιανουάριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο Σεντ Μόριτζ, θα βρεθεί η Αθλήτρια του Χιονοδρομικού Ορειβατικού Συλλόγου Γρεβενών, Κατερίνα Τζιούφα, συμμετέχοντας με την Εθνική Ομάδα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 20 Φεβρουαρίου στην Ελβετική πόλη. Η Γρεβενιώτισσα σκιέρ θα αγωνιστεί στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση (GS) και τεχνική κατάβαση (slalom).





Star-fm.gr: Καλή επιτυχία Κατερίνα

