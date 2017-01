Επιτέλους μαμά … με σπέρμα δότη: Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για τους δότες σπέρματος

Ιανουάριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Το βιολογικό σου ρολόι χτυπά εκκωφαντικά, υποψήφιος σύντροφος στον ορίζοντα δε φαίνεται πουθενά και σκέψεις όπως «ότι δε θα γίνεις ποτέ μαμά» κατακλύζουν το μυαλό σου όλο και πιο συχνά.



Κι όμως η επιστήμη είναι με το μέρος σου και η εναλλακτική της απόκτησης παιδιού με σπέρμα δότη φαίνεται ότι είναι μια αυξανόμενη τάση παγκοσμίως. Ωστόσο, πριν αποφασίσει μια γυναίκα να γίνει μητέρα με σπέρμα δότη, είναι σημαντικό να είναι καλά ενημερωμένη. Ο Δρ.Θάνος Παράσχος είναι ο ειδικός που επιλέξαμε για να απαντήσει σε όλα σου τα ερωτήματα σχετικά με την εξωσωματική με δωρεά σπέρματος. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να προτείνει ο ειδικός την εξωσωματική με δότη σπέρματος;

Η αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μας επιτρέπουν πλέον να δώσουμε λύση στα περισσότερα προβλήματα που αφορούν την ανδρική υπογονιμότητα. Ακόμα και για περιπτώσεις όπως η αζωοσπερμία, όπου υπάρχει αδυναμία παραγωγής ή ελάχιστη παραγωγή σπέρματος, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε λήψη σπέρματος από τον ιστό των όρχεων με κατάλληλες μικροχειρουργικές επεμβάσεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα υπογονιμότητας των ανδρών που δεν επιτρέπουν την επιτυχία στη σύλληψη με δικό τους σπέρμα. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό ανδρικής υπογονιμότητας μπορεί να οφείλεται σε γενετικές ανωμαλίες, θέτοντας τον κίνδυνο μεταβίβασης κάποιου σοβαρού κληρονομικού νοσήματος στα παιδιά. Σε αυτά τα ζευγάρια, μεταξύ των άλλων λύσεων που προτείνονται, υπάρχει και η εναλλακτική της εξωσωματικής με δότη σπέρματος. Εκτός όμως από τα ζευγάρια που χρειάζεται να καταφύγουν σ’ αυτή τη λύση, υπάρχουν και γυναίκες χωρίς σύντροφο που στρέφονται προς αυτή την εναλλακτική, προκειμένου ν’ αποκτήσουν παιδί, έτσι δεν είναι;

Αυτό ισχύει και θα πρέπει να τονίσω ότι ο αριθμός και το ενδιαφέρον αυτής της ομάδας είναι ολοένα αυξανόμενο. Ο λόγος είναι ότι όλο και περισσότερες γυναίκες αναβάλλουν τον γάμο και τη μητρότητα λόγω σπουδών και καριέρας, με αποτέλεσμα να είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο να φτάνουν στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους χωρίς να έχουν βρει τον κατάλληλο υποψήφιο για πατέρα των παιδιών τους. Πολλές από αυτές τις γυναίκες ζουν με το άγχος αν θα γίνουν ποτέ μητέρες, καθώς νιώθουν το βιολογικό τους ρολόι να χτυπά, γνωρίζοντας ότι δυστυχώς –θέλοντας και μη- η γονιμότητά τους φθίνει, ιδιαίτερα μετά τα 35 και μειώνονται οι πιθανότητες ν’ αποκτήσουν μωρό. Η λύση της εξωσωματικής με δότη σπέρματος μπορεί να διασφαλίσει ότι θα αποκτήσουν το βιολογικό τους παιδί και θα βιώσουν τη χαρά της μητρότητας, που κατά τη γνώμη μου καμία γυναίκα δεν πρέπει να στερείται.

Και φυσικά υπάρχει και η ομάδα των ομοφυλόφιλων γυναικών, που με αυτό τον τρόπο μπορούν ν’ αποκτήσουν τα δικά τους βιολογικά παιδιά…

Ναι, ισχύει και αυτό, αφού πλέον το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας το επιτρέπει. Τι χρειάζεται να ξέρει μια γυναίκα που θέλει να αποκτήσει παιδί με δότη σπέρματος;

Σίγουρα δε χρειάζεται να είναι μια απόφαση που θα πάρει επιπόλαια. Ουσιαστικά, θα πρέπει να είναι σε θέση να μεγαλώσει ένα παιδί μόνη της. Το πρώτο που χρειάζεται να ξέρει είναι ότι όλοι οι δότες σπέρματος είναι ανώνυμοι, όπως επιβάλλεται και από την ελληνική νομοθεσία.



Πόσες πληροφορίες μπορεί να πάρει η γυναίκα για τον υποψήφιο δότη;

Υπάρχουν δύο τύποι δοτών. Εκείνοι με το βασικό κι εκείνοι με το εκτεταμένο προφίλ. Οι πρώτοι καταχωρούνται με έναν αριθμό μαζί με πληροφορίες που αφορούν μόνο λίγα χαρακτηριστικά (φυλή, εθνικότητα, χρώμα ματιών και μαλλιών, ύψος, βάρος, ομάδα αίματος, εκπαίδευση και επάγγελμα). Στο εκτεταμένο προφίλ υπάρχουν πιο εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο των δοτών, την εκπαίδευσή τους, τις οικογενειακές τους σχέσεις κ.ά. Συνήθως οι ελεύθερες ή ομοφυλόφιλες γυναίκες προτιμούν το εκτεταμένο προφίλ, μιας και έχουν ανάγκη να γνωρίζουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πατέρα του παιδιού που θα φέρουν στον κόσμο. Υπάρχουν φωτογραφίες των δοτών;

Όχι, δεν υπάρχουν. Τι ισχύει στο εξωτερικό σχετικά με την ταυτότητα των δοτών; Τα παιδιά μπορούν να μάθουν στο μέλλον την ταυτότητα του πατέρα τους;

Στο εξωτερικό υπάρχει η δυνατότητα να δουν οι ενδιαφερόμενοι φωτογραφία του δότη και να μάθουν πληροφορίες γι΄ αυτόν. Σε κάποιες χώρες επιτρέπεται ακόμη και να τον συναντήσουν κάποτε τα παιδιά που θα γεννηθούν, αν το επιθυμούν. Σε ό,τι αφορά την υγεία των δοτών;

Επιλέγονται νέοι άνδρες από 18 έως 35, που έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά για σεξουαλικά μεταδιδόμενα και άλλα νοσήματα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι υγιείς και επομένως θα προκύψουν υγιή μωρά. Τι άλλο χρειάζεται να ξέρει μια γυναίκα που θέλει να προχωρήσει σ’ αυτή τη διαδικασία;

Ότι μπορεί να κάνει κράτηση σπέρματος δότη, γιατί, αν γεννήσει το πρώτο της παιδί, ίσως θελήσει να αποκτήσει και δεύτερο, εξασφαλίζοντας μ΄ αυτόν τον τρόπο ότι τα παιδιά της θα σχετίζονται 100% γενετικά ως αδέρφια. Επειδή όμως υπάρχει περίπτωση να εξαντληθεί το σπέρμα του δότη από άλλες ενδιαφερόμενες, καλό είναι, όταν αποφασίσει μια γυναίκα με ποιο δότη θα προχωρήσει, να κάνει κράτηση. Πόσα παιδιά μπορεί να προκύψουν από τον ίδιο δότη;

Στην Ελλάδα επιτρέπεται μέχρι δέκα από κάθε δότη. Μία γυναίκα, που επιλέγει ν’ αποκτήσει παιδί με σπέρμα δότη, μπορεί να μείνει εύκολα έγκυος;

Μετά την επιλογή δότη σπέρματος ακολουθεί η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης ή σπερματέγχυσης. Τα ποσοστά επιτυχίας εξωσωματικής με δότη σπέρματος διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία της μητέρας και τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε. Μπορούν όμως να φτάσουν και το 60% σε νέες γυναίκες με τον πρώτο κύκλο και αυξάνονται κατά πολύ στους κύκλους που ακολουθούν, φτάνοντας έως και το 100%, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο ειδικό δυσεπίλυτο πρόβλημα. Μία, όμως, γυναίκα σε καλή ηλικία και χωρίς προβλήματα γονιμότητας μπορεί να μείνει έγκυος από την πρώτη προσπάθεια. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερο για την εξωσωματική με δότη σπέρματος ή άλλα θέματα που αφορούν την αναπαραγωγική διαδικασία μπορείς να επικοινωνήσεις με τον: Dr. Θάνος Παράσχος

