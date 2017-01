Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020

Ιανουάριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ολα τα ονόματα της Δυτικής Μακεδονίας

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020. Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής τους. Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα και θα κληθούν τις επόμενες ημέρες, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά ένταξης. Αποτελέσματα δυνητικών δικαιούχων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (pdf)

Δείτε εδώ τον κατάλογο αποτελεσμάτων

