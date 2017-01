Γρεβενά: ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2017 ΤΗΣ «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Ιανουάριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Την έναρξη των εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια Συλλόγου Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών «ΕΛΠΙΔΑ», θα πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την κοπή της Βασιλόπιτας του 2017. Καλούμε τα μέλη, τους φίλους και τους πολίτες των Γρεβενών, να δηλώσουν τη συμπαράσταση τους με την παρουσία τους. Όπως σε όλη την Ελλάδα έτσι και στον τόπο μας και περισσότερο μάλιστα η κρίση κάνει αισθητή την παρουσία και πλήττει όλους μας και κυρίως τα παιδιά, τους ασθενείς και τους απόρους. Έχουμε χρέος να τους στηρίξουμε.



loading… Σας περιμένουμε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ». *Τιμή κάρτας 20 ευρώ. Περιλαμβάνει: φαγητό, ποτό, γλυκό, μουσική.

*Λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα από εμπόρους των Γρεβενών που στηρίζουν διαχρονικά την «ΕΛΠΙΔΑ» και τους προστατευόμενους της. Με τιμή το Δ.Σ. της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

