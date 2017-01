Ασπρα, κόκκινα, κίτρινα κρεμμύδια – Ποιες οι διαφορές τους, σε ποιο φαγητό ταιριάζουν

Ιανουάριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Eίναι ευεργετικά για την άμυνα του οργανισμού και πολλές φορές απαραίτητο συστατικό των συνταγών που αγαπάμε.



Οι έμπειρες νοικοκυρές ίσως να ξέρουν τις διαφορές των κρεμμυδιών. Του λαχανικού που είναι πλούσια πηγή φλαβονοειδών, που έχει βιταμίνη C, φυτικές ίνες, κάλιο, ασβέστιο,σίδηρο, δεν έχει λιπαρά αλλά αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Κρεμμύδια κόκκινα, κίτρινα, λευκά. Βλέπουμε συνταγές να τα έχουν ως κύριο συστατικό μόνο που δεν γνωρίζουμε τι θα αλλάξει αν σε ένα πιάτο βάλουμε κίτρινο αντί για κόκκινο κρεμμύδι. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι «Σιγά δεν έγινε και τίποτα αν η συνταγή ζητάει άσπρο κρεμμύδι και έχω κόκκινο. Θα βάλω ό,τι έχω». Κι όμως υπάρχουν διαφορές τόσο στην υφή όσο και στη γεύση τους. Τα κρεμμύδια θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από το δυνατό φως και τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο (με εξαίρεση τα φρέσκα κρεμμυδάκια). 1) Κίτρινα κρεμμύδια: Τα κίτρινα κρεμμύδια είναι τα πιο διαδεδομένα, ούτε γλυκά, ούτε καυτερά στη γεύση. Χρησιμοποιούνται κυρίως για μαγείρεμα, με το βράσιμο γίνονται λίγο πιο γλυκά (για αυτό βάζουμε άλλωστε το κρεμμύδι στο φαγητό) και πάνε σε όποιο φαγητό παίρνει κρεμμύδι: Πίτες, κιμάς, κρέας κτλ. Κυρίως ταιριάζει σε σούπες, κρεατικά, στιφάδο και είναι ιδανικό για σοτάρισμα. 2) Κόκκινα κρεμμύδια Δεν «καίνε» τόσο πολύ στη γεύση, είναι πολύ τραγανά. Δρν προτιμώνται στη μαγειρική γιατί δεν βγάζουν τόσα αρώματα και γεύσεις όσο τα άλλα. Τρώγονται κυρίως ωμά, θεωρούνται ιδανικά για σαλάτες και σάντουιτς. Αν σας ενοχλεί η σπιρτάδα που έχουν στη γεύση μουλιάστε τα σε λίγο νερό. 3) Ασπρα κρεμμύδια Η γεύση τους γλυκιά. Χρησιμοποιούνται σε πιάτα ωμά, έχουν πιο λεπτό φλοιό. Εχουν πιο έντονη και πικάντικη γεύση σε σύγκριση με τα κίτρινα κρεμμύδια.



Χρησιμοποιούνται κυρίως στα μεξικάνικα πιάτα.

