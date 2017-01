Αναίρεση στην απόφαση για τα… 600 δισ. του Σώρρα άσκησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Ιανουάριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο… αναιρετικό μικροσκόπιο μπήκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου η οποία έκανε δεκτό το 2013 ότι ο Αρτέμης Σώρρας είναι ο διαχειριστής 600 δισ. δολλαρίων, έτοιμων να συνεισφέρουν στην οικονομική κρίση της Ελλάδος, διαγράφοντας τα χρέη των πολιτών!





Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ευσταθίου Σπυροπούλου, άσκησε αναίρεση υπέρ το νόμου σε βάρος της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με το σκεπτικό ότι η επίμαχη απόφαση έχει ελλειπή αιτιολογία και κάνει εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα που αφορά στο αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Εάν η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κάνει δεκτή την αναίρεση, η πρωτόδικη απόφαση εξαφανίζεται. Στο σκεπτικό της η υπ’ αριθμόν 67650/2013 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ανέφερε : «Στην υπό κρίση περίπτωση αποδείχθηκε, ότι ο πρώτος κατηγορούμενος [Αρτέμης Σώρρας], δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού, ύψους εξακοσίων δισεκατομμυρίων δολαρίων (600.000.000.000), που ανήκει σε αλλοδαπή εταιρία επενδύσεων, με την επωνυμία «RedPantherLimited», που εδρεύει στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας. Το ποσό αυτό έχει ενσωματωθεί σε έξι διεθνή γραμμάτια του αμερικανικού ταμείου, ονομαστικής αξίας, εκάστου, εκατό δισεκατομμυρίων δολαρίων (100.000.000.000), λήξεως το μήνα Αύγουστο του έτους 2014, τα οποία έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό καταπιστεύματος και φυλάσσονται προς πίστωση και χορηγία της Ελληνικής Δημοκρατίας.». Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών ερευνά όλες τις δραστηριότητες του προέδρου της οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσις, τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου φαίνεται ότι ο Αρτέμης Σώρρας έχει πολλούς …οπαδούς, εάν αναλογιστεί κανείς τις εγγραφές που έχουν γίνει στην οργάνωση…



