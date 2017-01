Έναρξη της Δοκιμαστικής Λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στη Δυτική Μακεδονία (εικόνες + video)

Ιανουάριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Δευτέρα 30/1/2017 ξεκίνησε η Δοκιμαστική Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων η οποία θα διαρκέσει τέσσερις (4) μήνες. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις των επιμέρους τμημάτων της ΜΕΑ, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης λειτουργία της στις 10/6/2017, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.







Με την λειτουργία της ΜΕΑ δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας να πετύχουν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/31 (ΚΥΑ 29407/3508/2002) η οποία προβλέπει επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων σε ποσοστό 65% έως το 2019 και μάλιστα να τον υπερκαλύψουν καθώς η ΜΕΑ πετυχαίνει επεξεργασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%! Επίσης η ΜΕΑ συμβάλει και στην επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης σε συνδυασμό με της ανάπτυξη δικτύων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) όπως αυτοί προβλέπονται στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό.



Η έναρξη της περιόδου της Δοκιμαστικής Λειτουργίας, σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων στην Δυτική Μακεδονία. Σε τέσσερις μήνες από σήμερα το σύνολο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που παράγονται στην περιφέρεια θα υπόκεινται σε επεξεργασία και μόνο ένα μικρό κλάσμα αδρανών υλικών, θα καταλήγει στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).





