H EMAK απεγκλώβισε 20 άλογα από τα χιόνια στα βουνά της Πίνδου (video)

Ιανουάριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ κατάφερε να απεγκλωβίσει 20 άλογα της φυλής της Πίνδου μετά από 15 ημέρες παραμονής στα χιόνια. Γάβρογο… Είναι το βουνό που ορθώνεται πάνω από την Σκουληκαριά Άρτας, στο Δήμο Γεωργίου Καραισκάκη. Κατάφυτο από έλατα και κέδρους.. Λίγο μετά τους οικισμούς το χιόνι ξεπερνά το ένα μέτρο.



Σε κάποια από τις πλαγιές του βουνού, είναι εγκλωβισμένα εδώ και δεκαπέντε ημέρες, είκοσι άλογα, που ανήκουν στην φυλή της Πίνδου. O άνθρωπος στον οποίο ανήκουν δεν πρόλαβε να τα κατεβάσει από το βουνό… Και ο χειμώνας φέτος αποδεικνύεται εξαιρετικά βαρύς. Οι μέρες περνούσαν, η πολυπόθητη βροχή που θα έλιωνε το χιόνι δεν έρχονταν και η ανησυχία για την τύχη των ζώων που ζουν σε ημιάγρια κατάσταση μεγάλωνε. Η εξέλιξη τροφής και νερού, σε τέτοιες συνθήκες ήταν σχεδόν αδύνατη. Έτσι, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Περικλή Μίγδου και με την άριστη συνεργασία Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου και ΕΜΑΚ, από το πρωί του Σαββάτου στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση. Στόχος να εντοπιστούν τα ζώα και να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ, με το ερπυστριοφόρο όχημα χρειάστηκε να κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια… Κι αν αποδείχθηκε σχετικά εύκολη η κίνηση σε τόπους όπου το χιόνι κάλυπτε το ένα μέτρο δεν ήταν τόσο εύκολος ο εντοπισμός των αλόγων.. Με την βοήθεια των ντόπιων, που γνώριζαν τα μέρη και τους τόπους, τελικά τα άλογα εντοπίστηκαν στο οροπέδιο του Γάβρογου. Είχαν βρει καταφύγιο κάτω από μεγάλα έλατα που καλύπτουν την περιοχή. Μετά έγιναν όλα απλά.. Τα άλογα ταΐστηκαν και ακολουθώντας τον δρόμο που άνοιγε το ερπυστριοφόρο όχημα, οδηγήθηκαν σε ένα από τα καταφύγια που υπάρχουν στο βουνό.. Η επιχείρηση έληξε με έκβαση αίσια! Και ήταν μεν δύσκολη αλλά υπήρξε από τις πιο συναρπαστικές που έχει κάνει η ΕΜΑΚ. Είκοσι άλογα της φυλής της Πίνδου, διασώθηκαν.. Ο ιδιοκτήτης τους Παναγιώτης Καπούλας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση που έκανε σημειώνοντας ότι η χιονόπτωση ήταν τόσο σφοδρή που δεν πρόλαβε ο ίδιος να τα μετακινήσει σε ασφαλές καταφύγιο. Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Περικλής Μίγδος ευχαρίστησε τον Προιστάμενο της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρη Μαυρογιώργο και τους υπεύθυνους της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε. Τα άλογα που ζουν σε ημιάγρια κατάσταση, αποτελούν μέρος των παραδόσεων της περιοχής καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος… Έτσι η προστασία τους αποτελεί υποχρέωση… Και με την συγκεκριμένη επιχείρηση αποδείχθηκε στον υπερθετικό βαθμό!



iefimerida

