Grevena TV || Μπάσκετ παίδων ΕΚΑΣΔΥΜ: «Κεραυνός» Αγίου Γεωργίου Γρεβενών – Α.Σ. Καστοριάς 89 – 51 (εικόνες + video)

Ιανουάριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνεχίζοντας το αήττητο στο φετινό πρωτάθλημα παίδων το οποίο διοργανώνεται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.,

ο «ΚΕΡΑΥΝΟΣ», κέρδισε την Κυριακή 29-01-2017 στο κλειστό της πόλης μας, την ομάδα της «ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με σκορ 89 – 51. Οι παίδες του «ΚΕΡΑΥΝΟΥ», παίζοντας από την αρχή του παιχνιδιού καταπληκτικό μπάσκετ, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους, παίρνοντας διαφορά από το 1Ο δεκάλεπτο. Το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο και φέρνει την ομάδα των Γρεβενών ένα βήμα πιο κοντά στο final 4 της Κοζάνης





Για την ομάδα των Γρεβενών (προπονητής Βασίλης ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ) αγωνίστηκαν οι : ΤΣΟΥΚΑΣ Θανάσης, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γιάννης, ΓΚΟΛΙΑΣ Αποστόλης, ΒΑΣΔΑΡΗΣ Θάνος, ΤΑΜΠΑΚΑΚΟΣ Δημήτρης, ΔΑΔΑΛΗΣ Βασίλης, ΠΑΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Γιάννης, ΠΟΡΑΒΟΣ Γιώργος, ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Βαλάντης, ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Ορέστης, ΝΤΟΛΙΑΣ Βασίλης και ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Παναγιώτης. «Κεραυνός Αγίου Γεωργίου»





















































