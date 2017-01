Formula 1: Χρεοκόπησε η Manor

Ιανουάριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Τίτλοι τέλους έπεσαν για τη Manor στη Formula 1.



Η ομάδα του Μπάνμπερι μπήκε σε καθεστώς οικονομικής διαχείρισης τον Ιανουάριο, αλλά τελικά δεν υπήρξε κανένας αγοραστής. Έτσι, η FRP Advisory, που ανέλαβε τη διαχείριση της Manor, πήρε την απόφαση να ενημερώσει το προσωπικό ότι δε θα βρεθεί αγοραστής και ότι η μητρική της εταιρεία, η Just Racing Services, θα σταματήσει την αγοραπωλησία. Έτσι, η εταιρεία που έχει το δικαίωμα για τη συμμετοχή στους αγώνες της F1, η Manor Grand Prix Racing Ltd. Αποσύρεται λόγω χρεοκοπίας. «Τους τελευταίους μήνες η διοίκηση δούλεψε ακατάπαυστα να φέρει νέα επένδυση στην ομάδα για να εξασφαλίσει το μακροχρόνιο μέλλον της, αλλά δεν ήταν εφικτό εντός του διαθέσιμου χρόνου και έμεινε χωρίς εναλλακτική. Από την είσοδο σε καθεστώς οικονομικής διαχείρισης νωρίτερα μέσα στο μήνα η FRP Advisory συνέχισε τη δουλειά με τη στήριξη της διοίκησης για να εξασφαλίσει μία νέα επένδυση στην επιχείρηση, που είχε σαν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεις μ’ έναν αριθμό ενδιαφερόμενων πλευρών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι σίγουρο ότι θα πληρωθεί όλο το προσωπικό μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017.



Δυστυχώς, δεν εξασφαλίστηκε καμία επένδυση εντός της διορίας για συνεχίσει το γκρουπ με την παρούσα φόρμα του. Χωρίς οικονομική δομή οι διαχειριστές τώρα σταματούν την αγοραπωλησία και δυστυχώς πρέπει να στείλουμε όλο το προσωπικό σπίτι του σήμερα, Παρασκευή 27 Ιανουαρίου», ανέφερε η ανακοίνωση της FRP Advisory.

