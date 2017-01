35 πράγματα που δεν γνωρίζεις για τις πιο δημοφιλείς τροφές και θα σε εκπλήξουν

Ιανουάριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί πολλά από αυτά να τα συμπεριλαμβάνουμε στην καθημερινή μας διατροφή, όμως σίγουρα για μερικά δεν ξέρετε την ιστορία τους, ή ίσως αγνοείτε μερικά στοιχεία που μπορεί να σας κάνουν να αλλάξετε γνώμη για τι επιλέγετε να τρώτε.



Άλλες πάλι τροφές έχουν περίεργες ιδιότητες, ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων που ποτέ δεν είχατε φανταστεί. 1) Η σοκολάτα ήταν νομισματική μονάδα την εποχή των Ίνκας και των Αζτέκων στο Μεξικό. 2) Τα μήλα, τα αχλάδια και τα δαμάσκηνα ανήκουν στην κατηγορία των ρόδων. Αν όμως προσφέρετε μια τσάντα φιρίκια σε κάποιον, δεν ξέρω πόσο θα ενθουσιαστεί, αν και κοστίζουν πολύ φθηνότερα από ό,τι ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. 3) Τα κοτόπουλα σήμερα περιέχουν 266% περισσότερο λίπος από ό,τι πριν από σαράντα χρόνια. 4) Το μέλι αποτελείται από δύο βασικά συστατικά: το νέκταρ των λουλουδιών και τον εμετό των μελισσών. Επίσης δεν χαλάει, αν δεν ζαχαρώσει, και μπορεί να διατηρηθεί έως και 3000 χρόνια. 5) Στον Μεσαίωνα, η κοτόσουπα, που σήμερα πολλοί την ταυτίζουν με νοσοκομειακό φαγητό, θεωρούνταν αφροδισιακή. 6) Τα fortune cookies, που ανοίγουμε με λαχτάρα μετά από ένα κινέζικο γεύμα εφευρέθηκαν στον Σαν Φραντσίσκο το 1900. 7) Tα αράπικα φιστίκια είναι βασικό συστατικό της δυναμίτιδας. 8) Κανένα φαγητό δεν παρέχει στον ανθρώπινο οργανισμό όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, εκτός από το μητρικό γάλα. 9) Στο αεροπλάνο κανένα φαγητό δεν μας αρέσει ιδιαίτερα, γιατί η γεύση και η όσφρησή μας μειώνονται την ώρα της πτήσης κατά 20 έως 50%.



10) Η Ινδία κατέχει τα πρωτεία στην χαμηλότερη κατανάλωση κρέατος ανά άτομο, ενώ οι Αυστραλοί είναι οι πιο κρεατοφάγοι του πλανήτη. Μετά ακολουθούν οι Αμερικανοί. 11) Στην Κορέα τα χταπόδια τρώγονται ωμά. 12) Καθημερινά 1. 776 ζώα ανά δευτερόλεπτο θυσιάζονται για την τροφή μας. 13) Στις 10 Αυγούστου του 2015 αστροναύτες δοκίμασαν το πρώτο φαγητό που καλλιεργήθηκε στο διάστημα. 14) Η πιο ακριβή πίτσα στον κόσμο κόστιζε 12.οοο δολάρια, φτιάχτηκε από χαβιάρι και παπιά και χρειάστηκαν 72 ώρες για να παρασκευαστεί. 15) Το καστορέλαιο, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή της αυθεντικής βανίλιας, προέρχεται από τους πρωκτικούς αδένες του κάστορα. 16) Ένα μπιφτέκι σε ένα burger μπορεί να έχει φτιαχτεί από το κρέας 100 διαφορετικών αγελάδων. 17) Γύρω στα 1880 οι ανθρώπου έτρωγαν κέτσαπ ως αντίδοτο στη διάρροια. 18) Αν χρειάζεστε ενυδάτωση, τότε δεν έχετε παρά να φάτε αγγούρια: περιέχουν κατά 96% νερό. 19) Υπάρχουν και μωβ καρότα, και μάλιστα κάποτε ήταν πολύ διάσημα. 20) Ένας διατροφολόγος της βικτωριανής εποχής υποστήριζε ότι πρέπει να μασάμε 100 φορές περίπου την κάθε μπουκιά μας, πριν την καταπιούμε. 21) Τον Μεσαίωνα το μαύρο πιπέρι και το αλάτι κόστιζαν τόσο ακριβά, που μπορούσε κανείς να αγοράσει με μια σχετικά μεγάλη ποσότητα ακόμα κι ένα ολόκληρο χωριό. 22) Οι ντομάτες, σύμφωνα με έρευνες, όταν καταψύχονται, χάνουν τη γεύση τους. 23) Έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι ο τρόπος που σερβίρονται τα φαγητά και τα ροφήματα επηρεάζουν τη γεύση. Για παράδειγμα, η ζεστή σοκολάτα όταν σερβίρεται σε πορτοκαλί κούπα είναι καλύτερη. 24) Το hot dog ήταν το πρώτο φαγητό που καταναλώθηκε στο διάστημα το 1969 από τον Νηλ Άρμστρονγκ. 25) Είναι πιο υγιεινό τα ζυμαρικά να κρυώνουν πρώτα και να ξαναζεσταίνονται πριν καταναλωθούν, γιατί έτσι μειώνεται το επίπεδο γλυκόζης που περιέχουν. 26) Το ψητό καρπούζι στα κάρβουνα θεωρείται υποκατάστατο της μπριζόλας για πολλούς χορτοφάγους. 27) Η πρώτη σούπα φτιάχτηκε το 6000 π.Χ και ήταν από ιπποπόταμο. 28) Στη Βραζιλία το αγαπημένο υλικό στην πίτσα είναι ο αρακάς. 29) Η ζελατίνη παρασκευάζεται από το δέμα και τα κόκαλα ζώων, γι’ αυτό δεν ενδείκνυται για χορτοφάγους. 30) Aν βράσετε παντζάρια και μετά χρησιμοποιήστε το ζουμί τους, κάνοντας μασάζ στο κεφάλι σας, μπορείτε να αντιμετωπίσετε την πιτυρίδα. 31) Τσίχλες μασούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες, που τις έφτιαχναν από κομμάτια μαστίχας, ενώ οι Άραβες εφηύραν τις καραμέλες. 32) Τα καρότα είναι το μοναδικό φαγητό που η περιεκτικότητά του σε λίπος είναι μηδέν. 33) Μασήστε ένα ξύλινο κουτάλι την ώρα που κόβετε κρεμμύδια και δεν θα δακρύσετε. 34) Υπάρχουν 600 είδη ζυμαρικών στον κόσμο. Οι Ιταλοί πιστεύουν ότι το καθένα αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό τρόπο μαγειρέματος, ή σε διαφορετικούς συνδυασμούς.



35) Ο λόγος που τα σκυλιά δεν πρέπει να τρώνε σοκολάτες, είναι επειδή επιδρούν στη λειτουργία της καρδιάς τους και στο νευρικό τους σύστημα, και μπορεί να τους προκαλέσουν ακόμα και θάνατο. bovary loading…

