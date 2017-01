Φοβερά επεισόδια με γροθιές στον αγώνα μπάσκετ γυναικών Πρωτέας Βούλας – ΠΑΟ (video)

Ιανουάριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επεισοδιακή ήταν αναμέτρηση του Πρωτέα Βούλας με τον Παναθηναϊκό για την 12η αγωνιστική της Α1 γυναικών. Συγκεκριμένα 28 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της αναμέτρησης, και με τον Πρωτέα να προηγείται με 64-63, η Σαμέλα Χάμπτον του Παναθηναϊκού έκανε ένα σκληρό φάουλ στην Αγγελική Νικολοπούλου, οι γηπεδούχες της ζήτησαν το λόγο και αυτή απάντησε με μία γροθιά στην Σπυριδοπούλου. Στη συνέχεια μπήκαν στο αγωνιστικό χώρο και οι πάγκοι των δύο ομάδων και για λίγα λεπτά επικράτησε πανικός. Τελικά η ομάδα των νοτίων προαστίων πήρε την νίκη με το τελικό 69-65.









