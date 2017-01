Το ατύχημα της Τζένιφερ Λόπεζ που αποκάλυψε τι κάνει και έχει τόσο πλούσιο μπούστο

Ιανουάριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Την έχουμε δει να φέρνει εις πέρας σέξι χορογραφίες που γυναίκες με τα μισά της χρόνια δεν θα μπορούσαν, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινίες με διάσημους ηθοποιούς όπως ο Μπεν Άφλεκ και ο Ρίτσαρντ Γκιρ και να κάνει κάθε της τραγούδι επιτυχία.



Αυτή την φορά, η Τζένιγερ Λόπεζ αποδεικνύει πως έχει ακόμη «κρυμμένες» εκπλήξεις, ακολουθώντας τα βήματα της ηθοποιού Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και δημιουργώντας την δική της σειρά παπουτσιών. Η λατίνα τραγουδίστρια βρέθηκε την Πέμπτη στο λανσάρισμα της συλλογής «Jennifer Lopez and Giuseppe Zanottis Shoe» στο Λος Αντζελες. Φορώντας ένα λευκό midi φόρεμα, τύπου blazer με βαθύ ντεκολτέ, η ίδια πόζαρε δείχνοντας τα σατέν ψηλοτάκουνα από την συλλογή της. Ωστόσο, ένα μικρό σκύψιμο, ώστε να προβάλλει περισσότερο τα παπούτσια της ήταν αρκετό για να αποκαλυφθεί και το πάνω της εσώρουχο. Έτσι, ενώ όλες αναρωτιόμασταν τι κάνει και έχει τόσο πλούσιο μπούστο, το εσώρουχο της σε χρώμα του δέρματος, πρόδωσε το μυστικό της. Πάντως, η Τζένιφερ Λόπεζ το κατάλαβε κάπως αργά και το αίσθημα αμηχανίας φάνηκε τόσο στις εκφράσεις του προσώπου της, όσο και στις κινήσεις της.



