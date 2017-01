Συνήγορος Τσοχατζόπουλου: Τα πόδια του αιμορραγούν, οι φλέβες του είναι γεμάτες κοριούς

Ιανουάριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Σε άθλια κατάσταση μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης ζει στη φυλακή ο Ακης Τσοχατζόπουλος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.



Τα προβλήματα υγείας του 77χρονου καταδικασμένου πρώην υπουργού γνωστοποίησε μιλώντας στην εκπομπή Αποκαλυπτικά του E ο συνήγορός του, Ιωάννης Παγουρόπουλος. «Τα πόδια του Τσοχατζόπουλου αιμορραγούν τόσο πολύ καθώς έχουν σπάσει οι φλέβες του, που δεν μπορεί να φορέσει ούτε κάλτσες ούτε παπούτσια» τόνισε ο κ. Παγουρόπουλος, σημειώνοντας πως οι φλέβες του είναι γεμάτες κοριούς. «Τα αγγειακά του προβλήματα έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν πρήξει τα πόδια του, να σπάσουν οι φλέβες και ό,τι κι αν φορέσει, κάλτσες ή παντόφλες, σε διάστημα 10 λεπτών γίνεται μούσκεμα από το αίμα και το πύον και οι κοριοί που υπάρχουν στη φυλακή βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.

Οι φλέβες του είναι γεμάτες κοριούς. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ζει σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον μέχρι να επανακάμψει», δήλωσε ο Ιωάννης Παγουρόπουλος. Ο δικηγόρος ετοιμάζει την τέταρτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκισης, η οποία θα κατατεθεί την προσεχή Τετάρτη και «προειδοποιεί» πως αν και αυτή η αίτηση αποφυλάκισης έχει την εξέλιξη των προηγούμενων θα κλονίσει ακόμη περισσότερο την υγεία του Άκη Τσοχατζόπουλου.

«Αυτή η αίτηση θα διαφέρει από τις προηγούμενες, η ιατρική κατάσταση σήμερα είναι η χειρότερη που θα μπορούσε να υπάρξει. Αν αποτύχουμε και 4η φορά, πέρα από την κλονισμένη υγεία, η κλονισμένη ψυχολογία θα τον οδηγήσει, φοβάμαι, σε ανεπίστρεπτες καταστάσεις».



Ο Άκης Τσοχατζόπουλος έχει σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τη σύζυγό του Βίκυ Σταμάτη και τον 11χρονο γιο τους. iefimerida loading…

