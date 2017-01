Συνέλαβαν 49χρονο για πορνογραφία ανηλίκων στην Βόρεια Ελλάδα

Ιανουάριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ποινική δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 49χρονου για πορνογραφία ανηλίκων σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έπετια από στοχευμένες και πολύμηνες διαδικτυακές έρευνες.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, διεξήγαγαν πολύμηνες έρευνες στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό χρηστών που κατείχαν και διαμοίραζαν υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν αναφορές εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), για προφίλ χρήστη ο οποίος, το διάστημα από 13 Μαρτίου 2016 έως 16 Αυγούστου 2016, μεταφόρτωσε (168) αρχεία εικόνας πορνογραφίας ανηλίκων. Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία εξέδωσε βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Από την άμεση ψηφιακή – διαδικτυακή αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε γεωγραφικά ηλεκτρονικό ίχνος, σε σύνδεση διαδικτύου στην κατοικία του 49χρονου, σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάσθηκαν λόγω αρμοδιότητας στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία εντόπισε τον 49χρονο και διακρίβωσε προανακριτικά την εμπλοκή του στην υπόθεση. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.



Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Τηλεφωνικά στο 11188, στέλνοντας e-mail στο:ccu@cybercrimeunit.gov.gr, μέσω της εφαρμογής ( application ) για έξυπνα τηλέφωνα ( smart phones ): CYBER ΚΙ D ή μέσω twitter: @CyberAlertGR. (ΑΠΕ-ΜΠΕ) loading…

