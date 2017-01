Πύργος: Ισόβια στο δολοφόνο που σκότωσε για μια θέση πάρκινγκ

Ιανουάριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο άνθρωπος που σκότωσε τον Παναγιώτη Καρακαπιλίδη το μεσημέρι της 13ης Φεβρουαρίου 2016… επειδή τον ενοχλούσε η θέση στάθμευσης.



Το αποτρόπαιο έγκλημα «ζωντάνεψε» στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών, παρουσία του δράστη Γ.Ψ. Ο δολοφόνος στο δικαστήριο επέμεινε στον αρχικό ισχυρισμό που είχε προβάλει στους αστυνομικούς κατά την προανάκριση αλλά και στην Ανακρίτρια Πύργου, υποστηρίζοντας πως ο 48χρονος Παναγιώτης τον ενοχλούσε γιατί στάθμευε το αυτοκίνητό του απέναντι από το σπίτι του!!! και ότι του είχε κάνει επανειλλημένα παρατηρήσεις στο θύμα του. Ο συνήγορος υπεράσπισης προέβαλλε στο δικαστήριο το αίτημα της αναγνώρισης ελαφρυντικών για τον κατηγορούμενο πέραν του πρότερου έντιμου βίου και της “ανάρμοστης συμπεριφοράς το θύματος” τα οποία και απορρίφθηκαν. Πως έγινε το έγκλημα

Το αποτρόπαιο έγκλημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Φεβρουαρίου, στον Πύργο, στην οδό Ολυμπίων. Ο 48χρονος μηχανικός αυτοκινήτων έπεσε νεκρός από τις έξι μαχαιριές που του κατάφερε πισώπλατα ο δράστης. Όλα συνέβησαν περίπου στις 3.30 το μεσημέρι. Ο Πάνος Καρακαπιλίδης επέστρεφε από τη δουλειά στο σπίτι του. Στάθμευσε το αυτοκίνητό του έξω από κατάστημα χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας και κρατώντας μια νάιλον σακούλα με το ψωμί και τα τσιγάρα του, προχώρησε προς το σπίτι του που βρίσκεται στη γωνία. Εκείνη την ώρα από το ακριβώς απέναντι ισόγειο σπίτι, βγήκε ο δράστης που φάνηκε να τον περίμενε. Κρατώντας ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου με μακριά λάμα και χωρίς να του πει καμία κουβέντα, αλλά ούτε να τον αντιληφθεί για τις διαθέσεις του το θύμα, πλησίασε γρήγορα και πισώπλατα τον μαχαίρωσε δύο φορές. Ο Πάνος, έπεσε στο έδαφος αιμόφυρτος. Ο δράστης τότε γονάτισε και τον έπληξε ακόμα δύο φορές πάλι στην πλάτη. Σηκώθηκε και έκανε δύο τρία βήματα προς το σπίτι του. Όμως επέστρεψε και πάλι και του κάρφωσε άλλες δυο φορές το μαχαίρι στην πλάτη. Στη συνέχεια γύρισε στο σπίτι του πήρε μια βαλίτσα με χαρτιά, μπήκε στο αυτοκίνητό του ένα κόκκινο Seat Ibiza και τράπηκε σε φυγή. Το φονικό συνέβη μπροστά στα έκπληκτα μάτια καταστηματαρχών και κατοίκων της περιοχής. Είδαν και περιέγραψαν αργότερα στους αστυνομικούς μια προς μια τις κινήσεις του δράστη. Μόλις αυτός απομακρύνθηκε κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Οι διασώστες έκαναν ότι μπορούσαν για να μεταφέρουν γρήγορα τον Καρακαπιλίδη στο νοσοκομείο, όπου στην ανάνηψη οι γιατροί «έπεσαν πάνω» του σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τον σώσουν. Όμως οι έξι μαχαιριές είχαν πλήξει ζωτικά του όργανα και η μάχη ήταν άνιση. Ο Πάνος κατέληξε… Η έρευνες και ο εντοπισμός

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες το σκηνικό του εγκλήματος δεν χωρά αμφισβήτησης. Έχουν συλλέξει ως στοιχείο της δικογραφίας βιντεοσκοπικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο σημείο και γνωρίζουν πολύ καλά κάθε κίνηση που έκανε ο δράστης, από την ώρα που βγήκε από το σπίτι του έως την ώρα που έφυγε από το σημείο. Οι Αρχές από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του 48χρονου δολοφόνου, που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Από την έρευνα που έγινε στο σπίτι δεν βρέθηκαν στοιχεία παρά μόνο η θήκη από το μαχαίρι, ένα κυνηγετικό όπλο και 14 φυσίγγια. Η μητέρα του δράστη εμφανώς σοκαρισμένη δεν μπορούσε να δώσει καμία πληροφορία στους αστυνομικούς, ούτε και η αδερφή του. Οι έρευνες συνεχίστηκαν τη νύχτα και το πρωί άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Νωρίς βρέθηκε το αυτοκίνητο του δράστη στην περιοχή της Βαρβάσαινας κοντά στον ποταμό Αλφειό και στο υποσταθμό της ΔΕΗ στην περιοχή. Το είχε κρύψει πίσω από την αγροικία γνωστού του προσώπου. Μέσα στο κόκκινο Seat Ibiza, οι αστυνομικοί βρήκαν τη βαλίτσα που είχε πάρε μαζί του ο δράστης, που σύμφωνα με πληροφορίες περιείχε μόνο έγγραφα, αλλά πάντα συνήθιζε να την έχει μαζί του, καθώς και το μαχαίρι του φόνου, γεμάτο αίματα. Από κει και ύστερα ήταν θέμα χρόνου για τους αστυνομικούς να τον εντοπίσουν. Όλες οι δυνάμεις χτένιζαν την ευρύτερη περιοχή καθώς υπήρχε η εκτίμηση πως δεν θα μπορούσε να πάει μακριά. Έτσι σε απόσταση περίπου δύο – τριών χιλιομέτρων και στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες σε αγροτικό δρόμοι οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου, εντόπισαν το δράστη και τον ακινητοποίησαν. Άμεσα τον οδήγησαν στο μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας για την προανάκριση.



Για τη θέση στάθμευσης

Ο 48χρονος δράστης ήταν σαστισμένος κατά τη σύλληψή του. Όλο το βράδυ περπατούσε και δεν είχε κοιμηθεί. Δεν είχε σταθεί πουθενά από την ώρα που έκρυψε το αυτοκίνητό του. Στους αστυνομικούς που τον ρώτησαν για τα κίνητρα της πράξης του, απάντησε πως το πρόβλημά του ήταν η θέση που στάθμευε το αυτοκίνητό του ο Καρακαπιλίδης, απέναντι από το σπίτι του δράστη. «Πήγα να τον φοβερίσω για να μην παρκάρει εκεί που πάρκαρε. Του είχα πει να μη βάζει εκεί το αυτοκίνητό του» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας. Μια δικαιολογία που αν ισχύει δείχνει το πόσο άδικα, χωρίς ουσία, έφυγε ένας συνάνθρωπός μας από τη ζωή. Ωστόσο η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται και η επίσημη κατάθεσή του στην Ανακρίτρια Ηλείας. Αγαπημένος της παρέας ο Πάνος

Ο Παναγιώτης Καρακαπιλίδης ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και αδερφός γνωστού επιχειρηματία της πόλης. Εργαζόταν από μικρή ηλικία ως μηχανικός αυτοκινήτων σε διάφορες επιχειρήσεις του κλάδου και ήταν αρκετά γνωστός στον Πύργο. Άλλωστε με δεκάδες φίλους που είχε από το χώρο του αυτοκινήτου, παρακολουθούσαν από κοντά αγώνες Ράλλυ και πολλές φορές «έπαιρναν» τα βουνά για να χαρούν το χόμπι τους. Άλλωστε και ο ίδιος με την ιδιότητά του ως μηχανικός συμμετείχε ως υποστήριξη σε πληρώματα αγωνιζομένων. Ilialive loading…

