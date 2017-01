ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.: Υποχρεωτική η εγκατάσταση μηχανήματος POS στις επιχειρήσεις του κλάδου μας

Ιανουάριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την υποχρέωσή τους να αναρτήσουν στα καταστήματά τους πινακίδες με το εάν χρησιμοποιούν ή όχι μηχάνημα αποδοχής κάρτας POS, έχουν όλα τα καταστήματα μέλη της ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.

Δείτε την ανακοίνωση: (Κάντε κλικ για μεγέθυνση)









