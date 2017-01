Ο Τσακαλώτος παραδέχτηκε ότι «δεν έχουμε κάνει το 70% όσων δεσμευθήκαμε»

Ιανουάριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Νέα δεδομένα αποκαλύπτει η επιστολή του Ευκλείδη Τσακαλώτου προς τους θεσμούς, την οποία φέρνει στο φως το διεθνές πρακτορείο Bloomberg.



Σε αυτήν, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών φέρεται να δηλώνει προς το Eurogroup ότι η Αθήνα έχει εκπληρώσει… μόλις το 1/3 των προαπαιτουμένων, για να κλείσει η αξιολόγηση. Τι σημαίνει αυτό; Όπως γράφει το newmoney.gr, ότι, ενώ στο εσωτερικό η κυβέρνηση κατηγορεί τους δανειστές πως αυτοί ευθύνονται που καθυστερεί να κλείσει η αξιολόγηση -με βαριές επιπτώσεις στην οικονομία, που καταγράφονται και στην προχθεσινή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής- είναι η ίδια η κυβέρνηση που ομολογεί στους ξένους δανειστές πως δεν έχει κάνει όσα υποσχέθηκε -όπως της κουνάει το δάχτυλο επίμονα όμως και ο Σόιμπλε. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, η επιστολή της κυβέρνησης προς τους δανειστές αναφέρει ότι: – το 1/3 των όρων που συνδέονται με τη δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος έχει ολοκληρωθεί – άλλο 1/3 των προαπ​​αιτούμενω είναι σε εξέλιξη και «αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες» – το υπόλοιπο 1/3 «μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως εντός δέκα ημερών από τη στιγμή που θα υπάρξει μια συνολική συμφωνία», όπως φέρεται να υπόσχεται ο κ. Τσακαλώτος.



Με άλλα λόγια, όπως προκύπτει από την τρίτη υπόσχεση Τσακαλώτου, η Αθήνα παίζει καθυστερήσεις, «κρατάει την μπάλα στα πόδια της» για το 30% των πιο σκληρών -όπως εκτιμάται- μέτρων και υπόσχεται να τα εφαρμόσει όλα, αν και εφόσον κλείσει η συνολική διαπραγμάτευση για όλα τα ανοικτά θέματα, όπως τα πλεονάσματα μετά το 2018, αν θα μπει ή θα φύγει το ΔΝΤ κλπ. Με τα δεδομένα αυτά, εξηγείται και γιατί δεν υπήρχε λόγος να επιστρέψουν καν στην Αθήνα οι θεσμοί -ούτε καν για το θεαθήναι, όπως επιχειρήθηκε τον Δεκέμβριο. protothema loading…

