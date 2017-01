Ο Μιχάλης Ζολώτας επιστρέφει στον Πυρσό Γρεβενών

Ιανουάριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον 20χρονο Μιχάλη Ζολώτα απέκτησε η ομάδα του Πυρσού Γρεβενών απο την Α.Ε.Π Βατολάκκου με σκοπό να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ του για την επίτευξη του στόχου του που δεν είναι άλλος από την άνοδο στην Γ εθνική κατηγορία.



Ο Μιχάλης έχει αγωνιστεί ξανά στην ομάδα του Πυρσού τις σεζόν 2011-2012 και 2012-2013.Πέρυσι αγωνιζόταν στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς,ομάδα Α’ Θεσσαλονίκης με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 30th, 2017 at 19:11 and is filed under Α΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, Β΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.