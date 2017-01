Μπάσκετ Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες Α’ – Β’ Ανδρών, Γυναικών, Παίδων και Κορασίδων

Ιανουάριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα: Ανδρών Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. (10η Αγωνιστική) ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ 64-59 ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ – Α.Π.Σ. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 61-56 ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 87-81 Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 84-83

Β’ Ανδρών Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. (1ος Όμιλος – 11η Αγωνιστική) ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΟΖΑΝΗ 2006 50-58 ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ 36-54 ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΣ – Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 46-70 Β’ Ανδρών Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. (2ος Όμιλος – 9η Αγωνιστική) ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ – ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 62-84 ΑΣ.ΔΥΝΑΜΙΣ – ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 71-70 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ – ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ ΚΟΖΑΝΗΣ 68-70 Γυναικών Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. (5η Αγωνιστική) ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ – ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ 46-51 ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ – ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ 0-20 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ 65-56 Παιδικό Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. – Α.Π.Σ. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 65-33 ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ – Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 59-42 ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ 49-43 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ – ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 89-51 Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. – ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 77-46 ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 81-28 ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ – Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 40-53 ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 80-21 Κορασίδων 1 Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ 55-30 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ – ΔΕ ΣΟΥΤΕΡΣ ΑΣ 63-62 ΑΠΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. 27-66

Οι Βαθμολογίες: Α’ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 9 17 2 ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 9 16 3 ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 9 15 4 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 9 14 5 ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 9 12 6 ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ 9 12 7 Α.Π.Σ. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΖ 9 12 8 Α.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛ 8 11 9 ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ 9 11 Β’ ΑΝΔΡΩΝ (1ος ΟΜΙΛΟΣ) ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 ΚΟΖΑΝΗ 2006 10 18 2 Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 9 17 3 ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΣ 9 15 4 ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9 12 5 Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ 9 12 6 ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 8 11 7 ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 10 10 Β’ ΑΝΔΡΩΝ (2ος ΟΜΙΛΟΣ) ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ ΚΟΖΑΝΗΣ 8 16 2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 13 3 ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟ 8 12 4 ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8 12 5 ΑΣ.ΔΥΝΑΜΙΣ 8 10 6 ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 8 9 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. 5 10 2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 8 3 ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ 5 8 4 ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟ 5 7 5 ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 5 7 6 ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ 5 4 H βαθμολογίες αναλυτικά εδώ (επιλέξτε αυτό που θέλετε)



Τσαρτσιανίδης Χρήστος – www.top-sport.gr

