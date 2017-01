Μπάσκετ Γ Εθνικής (Α όμιλος Βορρά): Πρωτέας – Διόσκουροι 63-61 (εικόνες) – Όλα τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Ιανουάριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σπουδαία νίκη για την ομάδα των Γρεβενών τον Πρωτέα, απέναντι στους Διόσκουρους Κοζάνης με σκορ 63-61. Στο κατάμεστο κλειστό των Γρεβενών, ο Πρωτέας πήρε την νίκη την κατάλληλη στιγμή, στο πλαίσιο του αγώνα της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Γ Εθνικής Μπάσκετ ανδρών (Α όμιλος Βορρά). Δεκάλεπτα: 16-14, 33-34, 43-51, 63-61 Διαιτητές: Κοντογιάννης-Λελούδας Πρωτέας Γρεβενών (Χασιώτης): Κλωνάρας Ν. 14, Ζήμπρας, Κλωνάρας Α. 8 (2), Μπαρτζώκας, Ρίγκος 5 (1), Κολοβός 5 (1), Συλλάκος, Κιούρκας 15 (3), Μπόζιαρης 9 (1), Τζήμου 7 (1). Διόσκουροι Κοζάνης (Χωλόπουλος): Σισμάνης 13 (3), Σκορδάρης, Ντόβας 15 (3), Γκουτζιομήτρος 2, Μαυρίδης 11 (1), Ζολώτας 1, Γκλιάνας, Καρανώτας Στ. 4, Καρανώτας Τ. 15.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα

ΓΣ Ελίμειας-Αριστοτέλης Φλώρινας 79-52

ΓΑΣ Μελίκης-Απόλλων Καλαμαριάς 77-85(τελικό)

Τιτάνες Παλαμά-ΓΣ Φαρσάλων 72-59

ΑΓΣ Ιωαννίνων-Βίκος Ζαγοροχώρια 70-54

Αιγινιακός-Εύαθλος Πολυκάστρου 64-70

Νικόπολη Πρέβεζας-ΠΣ Ευκαρπίας 56-62 Τα φύλλα αγώνων: Νικόπολη Πρέβεζας-ΠΣ Ευκαρπίας 56-62 Δεκάλεπτα: 19-20, 32-31, 42-52, 56-62 Διαιτητές: Κατωτικίδης-Τσιρόγλου Νικόπολη Πρέβεζας (Παπίρης): Βαγενάς 11, (3), Αργυρός, Κιτσαντάς, Τσιτσώνης 1, Ροντογιάννης 3, Πολίτης 5 (1), Παπαμιχαήλ 6, Νίκας 10 (3), Μακρόπουλος 20 (3), Μπάλλας. ΠΣ Ευκαρπίας (Νίκου): Ψευτογκάς 2, Σιδηρόπουλος, Κολότσιος 8 (1), Θεοδωρόπουλος, Κοσμίδης, Πούλιος, Γαϊτάνης 7 (2), Χολέβας 12 (1), Βενετίδης 7 (1), Απιδόπουλος 6, Ουλουσίδης 1, Γκαβέζος 19 (2). Αιγινιακός-Εύαθλος Πολυκάστρου 64-70 Δεκάλεπτα: 12-16, 32-35, 48-49, 64-70 Διαιτητές: Καρακώστας-Γεωργούλης Αιγινιακός (Λοτζανιώτης): Κατσιάνος 6 (1), Μωυσίδης 4 (1), Παουλεάνου 18 (3), Αργυρόπουλος 17 (5), Κιρκιντζώτης 13 (1), Τσουτσούκας 6, Παρίσης, Παππάς, Μανωλόπουλος, Κουμαδέρης, Μπλούσι. Εύαθλος Πολυκάστρου (Παπαδόπουλος): Παπαδόπουλος 8 (2), Ημερίδης 23 (5), Ζεμπεκίδης 3 (1), Χατζόπουλος 3, Τσελέκης 15, Σιδηρόπουλος 13, Κούτουλας 5, Βαρβούτας, Κηρύκος, Βλέτσης, Πολυχρονιάδης, Παπαρίδης. ΓΑΣ Μελίκης-Απόλλων Καλαμαριάς 77-85 Δεκάλεπτα: 11-24, 38-44, 56-66, 77-85 Διαιτητές: Ζιώγας-Ασημακάκη ΓΑΣ Μελίκης (Ασλανίδης): Λιόλιος 18 (3), Μαυρίδης 12, Κοτσαμπάσης 16 (3), Γιαννόπουλος, Παπαδόπουλος 1, Τζαφέρης Χρ., Στάκταρης, Σαζακλίδης 8, Παραπούρας 20 (4), Ρογκότης 2, Κυριακού, Παπαρώσης, Απόλλων Καλαμαριάς (Γεωργιάδης): Χατζημιχαηλίδη2 6 (1), Αποστόλου 20 (3), Γαϊτανίδης 2, Σουλούγκας 13, Κουκουλίδης 5 (1), Αναστασίου 15, Μωυσίδης 2, Δοξάκης 3 (1), Καλαμπόκης, Στυλιανίδης 13 (1), Χατζής, Χατζίδης 4. ΓΣ Ελίμειας-Αριστοτέλης Φλώρινας 79-52 Δεκάλεπτα: 17-11, 36-23, 57-42, 79-52 Διαιτητές: Εκιζόγλου-Λαδάς ΓΣ Ελίμειας (Καραγιαννίδης): Τσιρέκας 1, Μαδίκας 4, Μαλούτας 11 (3), Δημόπουλος, Βλάχος 17 (2), Πάπιστας 3 (1), Τσέπουρας, Κατσέλας 4, Τσιαούσης 19 (3), Μαλλιούρας, Τσαμπούρης 5 (1), Νικολάου 15 (1). Αριστοτέλης Φλώρινας (Μαυρουδίου): Τούζος 12 (2, Νικολαΐδης 2, Συμεών 2, Κέκελης 13 (3), Τέρπος 2, Μήλλιος 2, Σκαρλάτος 8, Δάμο, Γυμνόπουλος 9 (1), Καραβατάκης, Βασιλείου 2, Ελευθερίου. ΑΓΣ Ιωαννίνων-Βίκος Ζαγοροχώρια 70-54 Δεκάλεπτα: 22-13, 38-27, 55-42, 70-54 Διαιτητές: Παπανικολάου-Ιορδανίδης ΑΓΣ Ιωαννίνων(Τσουκανέλης): Γεωργίου 10(1), Μπαζάκας, Μπαρτζώκας 5, Μουζακίτης,Τζίμας 2,Καννής, Καρασίμος 11, Μάκης 6 (2), Πρεντζας 11(2) Τσιγκας, Φιλιος 7(1),Αυγερινος 18(6). Βίκος Ζαγοροχώρια(Παπαγγελής): Μιχαήλ 6(1), Πανταζής, Κάκος, Βάτσιος 3(1), Αντωνίου 11, Τάσσης, Τώνης 6(2), Εξαρχόπουλος 14 (3), Τζοβάρας 5, Ζήκος, Λάμπρου 9, Γιωτάκης. Τιτάνες Παλαμά-ΓΣ Φαρσάλων 72-59 Δεκάλεπτα: 17-12, 32-25, 50-39, 72-59 Διαιτητές: Παργιανόπουλος – Δόλγυρας Τιτάνες Παλαμά (Φόρος): Μπιζιώτης 2, Πανάρας 17(2), Αργύρης 5(1), Γεωργατζάς 24(4),Παπαϊωάννου 8, Δερμιτζάκης 2, Αρχοντής, Φαλιάκης Σ., Αντωνίου 5, Μούμογλου 7(1), Χατζής 2, Αποστολάκης ΓΣ Φαρσάλων (Λιάγκας): Παπακώστας 17(1), Ντίνος 2, Ιλτσογλου 8(2), Αναγνωστόπουλος Χρ., Ντονάς 2, Αναγνωστόπουλος Γ. 16, Μακρής 1, Λούτας, Φούντας 15(3), Κούργιας. Η βαθμολογία 1) ΓΣ Ελίμειας 27 1021-837 184 2) Τιτάνες Παλαμά 25 1071-867 204 3) Νικόπολη Πρέβεζας 24 1009-905 104 4) ΓΣ Φαρσάλων 23 1072-948 124 5) Διόσκουροι Κοζάνης 23 1007-889 118 6) ΑΓΣ Ιωαννίνων 22 989-992 -3 7) ΓΑΣ Μελίκης 21 963-999 -36 8) ΠΣ Ευκαρπίας 20 974-990 -16 9) Εύαθλος Πολυκάστρου 20 918-940 -22 10) Απόλλων Καλαμαριάς 20 996-1022 -26 11) Πρωτέας Γρεβενών 19 872-919 -47 12) Αριστοτέλης Φλώρινας 17 847-957 -110 13) Αιγινιακός 16 831-1050 -219 14) Βίκος Ζαγοροχώρια 16 723-978 -255 *Οι Τιτάνες Παλαμά ξεκίνησαν με -1 λόγω τιμωρίας από το περσινό πρωτάθλημα Η επόμενη αγωνιστική (15η, 5/2) Εύαθλος Πολυκάστρου-Πρωτέας Γρεβενών

Απόλλων Καλαμαριάς-ΓΣ Ελίμειας

Διόσκουροι Κοζάνης-Νικόπολη Πρέβεζας

Αριστοτέλης Φλώρινας-Τιτάνες Παλαμά

ΓΣ Φαρσάλων-ΑΓΣ Ιωαννίνων

Βίκος Ζαγοροχώρια-Αιγινιακός

ΠΣ Ευκαρπίας-ΓΑΣ Μελίκης

