Μπάσκετ Γυναικών Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.: Απόλλων Πτολεμαΐδας – Κεραυνός Αγίου Γεωργίου 65-56 (φωτογραφίες)

Αήττητες (5-0) έκλεισαν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος οι γυναίκες του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, κερδίζοντας 65-56 χθες το απόγευμα.

Αντιμετωπίζοντας έναν ΚΕΡΑΥΝΟ που δικαιολόγησε απολύτως την υψηλή του θέση στο πρωτάθλημα δεν κατάφερε παρά σε μικρά χρονικά διαστήματα να ικανοποιήσει με την αποδοσή του.



Απέναντι σε μια ομάδα που διακρίθηκε για την ένταση, τον ενθουσιασμό και μια εξαιρετική επιθετική αποτελεσματικότητα, ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ έδειξε δυσκολία να κυριαρχήσει στο παιχνίδι και παρά την αρχική πολύ καλή επιθετική παρουσία του (31 πόντοι στο 13′), κόλλησε στην άμυνα ζώνης της αντιπάλου, δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες σκοραρίσματος από την περιφέρεια, ενώ παράλλήλα δεν είχε την απαιτούμενη προσήλωση στην άμυνα. Συμπερασματικά αποδείχτηκε και σήμερα πως αντιμετωπίζοντας την δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος σε μια εξαιρετική πραγματικά ημέρα αυτή η ομάδα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ είναι πολύ δύσκολο να χάσει, και το ζητούμενο είναι το ομολογουμένως εξαιρετικό υλικό που διαθέτει να βρει την χημεία που θα αναδείξει όλες τις αρετές του. Οφείλουμε να συγχαρούμε το προπονητικό τιμ και τις αθλήτριες μας, για την δύσκολη προσπάθεια που κάνουν από την αρχή της χρονιάς, και να εκφράσουμε την πεποίθησή μας ότι με συνεχή προσήλωση και προσπάθεια όλοι οι στόχοι μας μπορούν να επιτευθούν. Τα πιο θερμά συγχαρητήρια πρέπει να δώσουμε και στην ομολογουμένως εντυπωσιακή σήμερα ομάδα του ΚΕΡΑΥΝΟΥ, που κάνοντας με μεγάλη διαφορά την καλύτερη εμφάνιση των τελευταίων χρόνων, έδειξε πως έχει παρόν αλλά και μέλλον, αφού στην σύνθεση του και μάλιστα με ρόλους, διακρίθηκαν και σήμερα νέα παιδιά πολύ αξιόλογα. Ήταν ένα παιχνίδι, προάγγελος των επερχόμενων δυνατών συναντήσεων μας και στο πρωτάθλημα των ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, όπου κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-15, 35-26, 49-35, 65-56 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ (ΚΑΨΑΛΗΣ Ζ.- ΤΣΑΚΜΑΚΗ Τ. ): Χωλοπούλου Σ. 9, Κοτζαίτση Ε. 11 (2), Κρανιωτάκη Α 10 (2), Τσιανάκα Ε. 2, Πισιάνη Κ., Παπαγρηγορίου Δ., Τσιανάκα Α., Χαιντάρι Ε. 8, Ντάλα Π. 18, Χωλοπούλου Μ. 3 (1), Τρυφωνίδου Μ., Δεληγιώργη Ε. 4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ Δ.): Παπαιωάννου Ε. 18, Μαλέκα Ν. 8 (2), Τζημορώτα Α., Ζυγούρα Δ., Βακουφτσή Δ. 18, Λιακοπούλου Ε., Δαδάλη Κ., Θεοδώρου Χ. 5 (1), Ευαγγελοπούλου Δ., Τσιαρσιώτη Σ. , Φάρρου Ε. 7 (1)



