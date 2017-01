Κατέθεσε η 25χρονη φοιτήρια σύντροφος του λέκτορα που σκότωσε τη συζυγό του

Ιανουάριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του λέκτορα του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι σκότωσε τη γυναίκα του και τη γιαγιά της φέρνει στο φως της δημοσιότητας η κατάθεση που έδωσε στις αρχές φοιτήτριά του.



Υπενθυμίζεται ότι ο λέκτορας που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συρροή κρίθηκε προφυλακιστέος την προηγούμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το protothema.gr, η 25χρονη φοιτήτρια είναι ερωμένη και σήμερα σύντροφος του λέκτορα. Τον τελευταίο χρόνο ζούσαν μαζι, ενώ έχουν αποκτήσει και ένα παιδί 16 μηνών. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια, είχαν ερωτικές επαφές με τον λέκτορα τη στιγμή που η γυναίκα του νοσηλευόταν στο νοσοκομείο μετά τη δηλητηρίαση. «Κατά το διάστημα που η γυναίκα του ήταν στο νοσοκομείο, δηλαδή για περίπου ένα μήνα βρεθήκαμε αν θυμάμαι καλά μία-δύο φορές». «Διατηρώ δεσμό μαζί του από τον Ιούλιο του 2012. Συνήθως βρισκόμασταν και συνευρισκόμασταν ερωτικά στο γραφείο του στο τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ που για ευνόητους λόγους κλείδωνε ή σε τροχόσπιτο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας που άνηκε στον ίδιο ή στην οικογένειά του, ή και κάποιες φορές στην Καβάλα στα πλαίσια της εργασίας μου» ανέφερε η φοιτήτρια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η φοιτήτρια, «οι σχέσεις του με την γυναίκα του δεν ήταν ιδιαίτερα καλές κυρίως μετά την γέννηση της κόρης τους και την απόφαση του ονόματός της». «Στις αρχές του έτους 2013, όπως μου είχε πει, είχαν ξεκινήσει την διαδικασία του διαζυγίου το οποίο τελικά βγήκε το καλοκαίρι του 2013. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία σίγουρα όμως ήταν το καλοκαίρι και λίγο διάστημα πριν το θάνατο της γυναίκας του» ανέφερε η φοιτήτρια. Ο άνδρας μάλιστα υπέδειξε και το χαρτί στην ερωμένη του προκειμένου να πειστεί πως είχε χωρίσει οριστικά από την γυναίκα του: «Οι υπογραφές μου φάνηκαν «περίεργες» ως προς την γνησιότητά τους, σαν απλής εκτύπωσης. Από όταν χώρισαν μου είπε ότι μετακόμισε στο πατρικό του σπίτι και την κόρη τους συνέχισε να την έχει η μητέρα της». «Μετά τον θάνατό της γυναίκας του για τρεις εβδομάδες ήταν πολύ προβληματισμένος. Μετά το διάστημα αυτό οι δια ζώσης επαφές μας έγιναν συχνότερες, σχεδόν καθημερινές. Στο τηλέφωνο μιλούσαμε πάντα πολλές φορές την ημέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η φοιτήτρια. Σύμφωνα με τη φοιτήτρια, ο Λέκτορας είχε αναφερθεί στη νοσηλεία της γυναίκας του:

«Από τον Δεκέμβριο του 2012 μου είχε αναφέρει πως η γυναίκα του παρουσίασε γαστρικές ενοχλήσεις, που με τον καιρό η κατάσταση της υγείας της γενικότερα επιδεινωνόταν μέχρι τον Αύγουστο του 2013 που εισήχθη για τελευταία φορά στο νοσοκομείο για διάστημα ενός μήνα περίπου, όπου και κατέληξε». Ο ίδιος είχε αναφερθεί στον θάνατο της και είχε πει στην ερωμένη του πως «απεβίωσε από δηλητηρίαση από αρσενικό και κάδμιο, όπως μου είπε από κατανάλωση νερού στο εξοχικό τους».



«Μου ζήτησε αν ποτέ με ρωτήσει η Αστυνομία για την σχέση μας να την αρνηθώ» είχε ανέφερε η ίδια.

