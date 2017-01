Δήμος Γρεβενών: Επισκέψεις των Υπουργών ΨΠΤΕ κου Νίκου Παππά και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κας Όλγας Γεροβασίλη στον Δήμαρχο Γρεβενών

Ιανουάριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, υποδέχτηκε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Γρεβενών, κος Γιώργος Δασταμάνης.



Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα και αφορούσε κυρίως στην ελλιπή κρατική χρηματοδότηση των Δήμων και στην ανάγκη ανασυγκρότησης των υπηρεσιών του Δήμου που στόχο έχουν πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη.



Η επίσκεψη της κας Γεροβασίλη ολοκληρώνει έναν κύκλο υπουργικών επισκέψεων στην πόλη των Γρεβενών καθώς είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά την Τρίτη 24 Ιανουαρίου. Ο Δήμαρχος δράττοντας της ευκαιρία της επίσκεψης του κου Παππά στην περιοχή, για την προώθηση του προγράμματος Rural Broadband, του εξέθεσε το βασικότερο πρόβλημα του Δήμου, την οικονομική “αποστράγγιση” λόγω της παρατεταμένης κακοκαιρίας.



Επιπλέον τόνισε την μέγιστη ωφελιμότητα που θα προκύψει για τους κατοίκους των Γρεβενών από την σύνδεση με τον αγωγό φυσικού αερίου και την ανάγκη να δοθεί άμεση λύση στην στέρηση ψηφιακού σήματος που αντιμετωπίζουν 27 χωριά του Δήμου από την αδυναμία να βρεθεί πρόσφορη λύση στο θέμα με την DIGEA. Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Γρεβενών

