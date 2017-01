Γρεβενά: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Ιανουάριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:



Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Θέμα 1ο Έγκριση του 1ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για λογιστική τακτοποίηση, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία

Ειδικά Θέματα Θέμα 2ο Τροποποίηση απόφασης 28/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το πρόγραμμα “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” για διάθεση θέσεων Μαθητείας στον Δήμο Γρεβενών. Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Στη συνεδρίαση προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης: ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

