Grevena TV || Ο χορός των Αστυνομικών υπαλλήλων Γρεβενών – Βράβευση του πρώην Αρχηγού Δ.Τσανάκη (εικόνες + video)

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε μια κατάμεστη αίθουσα Κέντρου Διασκέδασης στα Γρεβενά, η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών, πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου, τον ετήσιο χορό της. Παρούσα στην εκδήλωση και η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Ένωσης Γρηγόρης Ευαγγέλου, αναφέρθηκε στις εξελίξεις αναφορικά με την μετεγκατάσταση των Αστυνομικών Υπηρεσιών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αστυνομίας Γρεβενών.

Στην συνέχεια, τίμησαν για την προσφορά του στο Σώμα, τον Γρεβενιώτη πρώην Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (από τις 9 Απριλίου του 2014 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016) Δημήτριο Τσακνάκη.

